MeToo по-русски: все, что известно о скандале с домогательствами и изнасилованиями в журналистской среде

Вот уже второй дней Рунет сотрясает скандал, связанные с домогательствами в медиасфере. Началось все с постов нескольких журналисток в твиттере, которые признались, что пережили харассмент и даже насилие со стороны коллег-мужчин. В комментариях другие пользовательницы стали делиться такими же историями — в итоге выяснилось, что в неприятных ситуациях фигурировали одни и те же люди. Новые истории продолжают поступать, ну а некоторые фигуранты российского #MeToo сегодня уже если и не понесли наказания, то получили предупреждения. Собрали в нашем дайджесте основные события.

Показания жертв

13 июля журналистка Анна Чесова рассказала «случай из медиатусовочки» о том, как коллега во время вечеринки у общих друзей предложил заняться сексом и публично ее оскорбил, встретив отказ. Поддержки со стороны присутствующих она не получила.

В комментариях люди делились похожими историями и Анна призналась, что речь идет о журналисте, а ныне руководителе проектов в «Сбербанке» Сергее Миненко. Оказалось, что многие девушки столкнулись с домогательствами с его стороны.

Сергей Миненко

Однажды тоже пришлось работать в коллективе под начальством Сергея Миненко. После вечеринки в офисе я рассказала девочкам-коллегам, что он настойчиво звал меня к себе и трогал за коленку. Оказалось, что он так себя вел с каждой из них, и истории у многих были гораздо жестче,

— написала Дарья Кушнир.

Следом в твиттере появился новый тред — на этот раз, посвященный шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову. Содержание его мало, чем отличалось от прежнего — истории всех девушек были похожи: по их словам, в состоянии алкогольного опьянения Простаков приставал к ним на различных вечеринках. Многие отмечали, что в «тусовке все закрывали на это глаза».

Сергей Простаков

Есть одна мерзкая история, связанная с тусовочкой. Лет пять назад была такая шутка у мальчишек, про «бабу из твиттера». Она напилась на вписке у Простакова, и ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал Золотов (фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов. — Прим.ред), Простаков сидел рядом на подоконнике и дрочил. Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины. Участники этой истории бурно смеялись над тем, что она «шлюха»,

— написала пользовательница твиттера под ником @oh_nicky_nicole.

Стоит уточнить, что имя девушки, о которой идет речь в посте, неизвестно, а история рассказана третьими лицами. Но затем под постом автора стали появляться комментарии, в которых пользователи делились своей информацией и подтверждали, что также слышали эту историю из многих источников ранее.

Кроме того, был приведен скрин с признанием одного из непосредственных свидетелей и участников того события.

Эту версию точь-в-точь рассказывают разные люди и помнят ее и фотографию пьяной девушки, лежащей без движения и даже во что она была одета и те же формулировки с «присунул», потому, что (как они говорят) Андрей именно так и рассказывал эту историю тогда,

— написала одна из пользовательниц.

Скриншот из твиттера @tsuprikova

Количество историй об абьюзе и домогательствах только росло. В число обвиняемых попали также Руслан Гафаров (бывший сотрудник «Открытой России» и «Дождя», а ныне SMM-менеджер в «Сбербанке»), издатель «Молоко+» Павел Никулин.

На непристойное поведение Гафарова пожаловались несколько девушек, а журналистка Лера Шабельникова обвинила его в изнасиловании.

Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018 и извинился через 2 года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые знали и продолжали с ним общаться,

— написала девушка в своем твиттере.

Сегодня к девушкам присоединились и молодые люди. Так, несколько журналистов рассказали, как столкнулись с домогательствами со стороны ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

Павел Лобков

Бывший сотрудник телеканала Александр Скрыльников рассказал, как Лобков пытался его поцеловать, приглашал к себе домой и намекал на то, что с мужчинами проводить время так же хорошо, как и с девушками. Слова Скрыльников подтвердили в сети многие сотрудники, сообщив, что Лобков фривольно вел себя с молодыми людьми.

Претензии прозвучали и в адрес Ильи Яшина от его бывшей возлюбленной Леси Рябцевой. Девушка назвала его домашним тираном, а также пожаловалась на домогательства со стороны его друга. Но иных подтверждений или комментариев самого Яшина по данной ситауции пока нет.

Извинения обвиняемых

Почти все, кто оказался упомянут в данных историях, поспешили также высказаться и принести свои извинения. Так, Простаков заявил, что посещает психотерапевта и пытается скорректировать свое поведение, но затем удалил свой твиттер-аккаунт. Золотов свою вину не признал и отверг все обвинения.

Вчера меня во многом обвинили, я вину свою не признаю. Я не участвовал в групповом сексе, ни тем более в изнасилованиях и не могу даже подтвердить, что они действительно имели место. Но в сложившейся ситуации у меня, к сожалению нет возможности оправдаться,

— написал фоторедактор в своем твиттере.

Золотов также представил свою версию тех событий.

Меня сейчас очень сильно трясет от несправедливости, и я хочу рассказать свою точку зрения: во-первых, в 2014 году не было изнасилования, во-вторых, был групповой секс по обоюдному согласию, в котором я не участвовал,

— написал он.

Андрей Золотов

О том, что Гафаров принес извинения Шабельниковой, стало известно из ее же твита — по словам девушки, это случилось два года спустя, то есть, судя по всему, именно сейчас, когда история стала публичной.

Я очень рада, что Руслан нашел в себе силы извиниться, это дорого стоит. С Русланом мы обсудили этот случай в переписке и все выяснили. Еще раз хочу сказать ему спасибо за смелость, поскольку он был инициатором разговора,

— написала Лера, отметив, что после случившегося два года назад работала с психологом.

Прокомментировал обвинения в свой адрес и Павел Лобков, написав развернутый пост в фейсбуке.

Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать? Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло. Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом. В единственное оправдание скажу — я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями,

— написал Лобков и также принес извинения руководству и подписчикам телеканала «Дождь».

Последствия

Вчера стало известно, что свой пост решил покинуть Сергей Простаков. Сегодня о решении уйти из редакции «МБХ-Медиа» сообщил и Андрей Золотов.

Сбербанк проводит внутреннюю проверку после того, как двоих сотрудников банка обвинили в неподобающем поведении — Руслан Гафаров и Сергей Миненко на время отстранены от своих обязанностей.

Руслан Гафаров

В отношении Павла Лобкова пока не принято никаких решений. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заверил общественность, что канал «обязательно прокомментирует скандал, когда более досконально разберется в ситуации».

В самое ближайшее время эта ситуация будет разобрана и проговорена на телеканале. Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось,

— написал Дзядко в своем фейсбуке.

Реакция

Коллеги обвиняемых пока не очень охотно комментируют произошедшее, а в сети мнения, как обычно разделились. В комментариях можно встретить как поддержку пострадавших девушек, так и вопрос «ну а зачем ты пошла на вписку?».

Михаил Светов у себя в твиттере написал, что во всем виновата токсичная среда медиапространства.

Журы опять друг друга переабузили. Не удивительно, что существуя в настолько токсичной среде, вам кажется что здоровых отношений не бывает. Нет, ребят, это у вас круг общения и компания особенные. Не встречайтесь с психическими. Учитесь говорить нет (особенно если вы мужик), в том числе себе. Краткосрочное удовлетворение не стоит проблем, которые вы наживаете, когда пускаете в свою жизнь психических. И все-все проговаривайте, тут я с феминистками полностью согласен (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.),

— написал он.

Рэпер Замай выступил в поддержку девушек, заявив, что ничто не может оправдать совершенные в отношении них действия.

Высказалась и журналистка радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Судя по всему, сочувствия рассказанные истории у нее не вызвали.

Напомним, что главный редактор радиостанции, на которой работает Ларина, сам недавно оказывался в центре секс-скандала. Алексея Венедиктова в домогательствах не так давно обвиняла журналистка Анна Ведута, а ранее Леся Рябцева, которая работала его помощницей.

По материалам: www.spletnik.ru