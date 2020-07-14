В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

Лев Деньгов и Кети Топурия

На днях 33-летняя Кети Топурия взбудоражила интернет-пространство серией новых фотографий в своем инстаграме. Казалось бы, солистка группы «А-студио» запечатлела на новых фото обычную трапезу в любимом ресторане, однако внимательные подписчики разглядели на снимках нечто большое и пришли к выводу, что в скором времени Топурия выходит замуж.

Дело в том, что на новой серии снимков из ресторана в кадр попала рука певицы с роскошным кольцом на том самом пальце. В подписи к фото Топурия призналась, что очень любит поесть, однако многие фолловеры решили, что на самом деле она хотела намекнуть им совсем на другое обстоятельство.

Кети Топурия

Многие сочли, что кольцо на безымянном пальце подозрительно напоминает помолвочное, и предположили, что не так давно возлюбленный Кети, 36-летний Лев Деньгов, сделал ей предложение руки и сердца. Не так давно, потому что на всех своих предыдущих снимках и на недавнем дне рождения Светланы Кузнецовой Топурия появляется без нового шикарного аксессуара.

Ого, какое кольцо!

Ну что там с кольцом? Свадьба?

Фото не про кушать, а про кольцо,

— выразили свою заинтересованность подписчики в комментариях.

Топурия на вопросы фолловеров не ответила и вместо этого уже успела опубликовать свежий снимок, на котором также позирует с новым кольцом на руке. В комментариях снова посыпались вопросы от подписчиков о скорой свадьбе, а также их предположения, что певица ждет ребенка, но пока держит это в тайне. Кстати, слухи о беременности Кети начали ходить в сети еще после дня рождения ее дочери Оливии, где звезда появилась в черном платье свободного покроя.

Напомним, о романе экс-возлюбленной рэпера Гуфа и бизнесмена Льва Деньгова заговорили еще осенью прошлого года. Тогда Кети опубликовала в инстаграме фото с бойфрендом, признавшись ему в любви. Позже выяснилось, что тем самым человеком со снимка оказался Лев Деньгов, который возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.

До встречи с Кети Лев был дважды женат. В первом браке у него родился сын Леонид, а во втором — дочка, которая умерла в 9 месяцев после того, как ей сделали прививку. Вторая экс-супруга Льва, Ирина Рак, рассказывала в программе «Давай поженимся!», что муж ушел от нее, как только узнал, что малышка не выживет.

Кети Топурия и Лев Деньгов

Кстати, в прошлом Лев носил совсем другое имя — его звали Павел Гузбанд. Именно под этим именем Деньгов успел попробовать себя на эстраде. В 2005 году возлюбленный Топурии начал выступать в белорусской группе «Арбат», главным хитом которой была песня «Голубоглазая». Сначала группа делала большие успехи, но вскоре Льву (а на тот момент Павлу) пришлось покинуть коллектив из-за непримиримых разногласий.

Весь карантин, судя по фото и видео в ленте и сторис Кети Топурии, звезда провела вместе с возлюбленным и своей дочерью от брака с экс-супругом Львом Гейхманом. К слову, еще в начале их романа с Деньговым Кети призналась, что по-настоящему счастлива, очень верит в эти отношения и в ближайшем будущем мечтает о большой семье.

По материалам: www.spletnik.ru