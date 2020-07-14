В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

Культура
Игорь Кнышевский0
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В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

Лев Деньгов и Кети Топурия

На днях 33-летняя Кети Топурия взбудоражила интернет-пространство серией новых фотографий в своем инстаграме. Казалось бы, солистка группы «А-студио» запечатлела на новых фото обычную трапезу в любимом ресторане, однако внимательные подписчики разглядели на снимках нечто большое и пришли к выводу, что в скором времени Топурия выходит замуж.

Дело в том, что на новой серии снимков из ресторана в кадр попала рука певицы с роскошным кольцом на том самом пальце. В подписи к фото Топурия призналась, что очень любит поесть, однако многие фолловеры решили, что на самом деле она хотела намекнуть им совсем на другое обстоятельство.

В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва ДеньговаКети Топурия

Многие сочли, что кольцо на безымянном пальце подозрительно напоминает помолвочное, и предположили, что не так давно возлюбленный Кети, 36-летний Лев Деньгов, сделал ей предложение руки и сердца. Не так давно, потому что на всех своих предыдущих снимках и на недавнем дне рождения Светланы Кузнецовой Топурия появляется без нового шикарного аксессуара.

Ого, какое кольцо!

Ну что там с кольцом? Свадьба?

Фото не про кушать, а про кольцо,

— выразили свою заинтересованность подписчики в комментариях.

В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

Топурия на вопросы фолловеров не ответила и вместо этого уже успела опубликовать свежий снимок, на котором также позирует с новым кольцом на руке. В комментариях снова посыпались вопросы от подписчиков о скорой свадьбе, а также их предположения, что певица ждет ребенка, но пока держит это в тайне. Кстати, слухи о беременности Кети начали ходить в сети еще после дня рождения ее дочери Оливии, где звезда появилась в черном платье свободного покроя.

В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

Напомним, о романе экс-возлюбленной рэпера Гуфа и бизнесмена Льва Деньгова заговорили еще осенью прошлого года. Тогда Кети опубликовала в инстаграме фото с бойфрендом, признавшись ему в любви. Позже выяснилось, что тем самым человеком со снимка оказался Лев Деньгов, который возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.

До встречи с Кети Лев был дважды женат. В первом браке у него родился сын Леонид, а во втором — дочка, которая умерла в 9 месяцев после того, как ей сделали прививку. Вторая экс-супруга Льва, Ирина Рак, рассказывала в программе «Давай поженимся!», что муж ушел от нее, как только узнал, что малышка не выживет.

В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва ДеньговаКети Топурия и Лев Деньгов

Кстати, в прошлом Лев носил совсем другое имя — его звали Павел Гузбанд. Именно под этим именем Деньгов успел попробовать себя на эстраде. В 2005 году возлюбленный Топурии начал выступать в белорусской группе «Арбат», главным хитом которой была песня «Голубоглазая». Сначала группа делала большие успехи, но вскоре Льву (а на тот момент Павлу) пришлось покинуть коллектив из-за непримиримых разногласий.

Весь карантин, судя по фото и видео в ленте и сторис Кети Топурии, звезда провела вместе с возлюбленным и своей дочерью от брака с экс-супругом Львом Гейхманом. К слову, еще в начале их романа с Деньговым Кети призналась, что по-настоящему счастлива, очень верит в эти отношения и в ближайшем будущем мечтает о большой семье.

В сети обсуждают возможную помолвку Кети Топурии и Льва Деньгова

По материалам: www.spletnik.ru


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