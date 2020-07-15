Айза Анохина извинилась за сказанное о войне в Чечне в интервью Ксении Собчак

Айза Анохина

На днях 35-летняя Айза Анохина стала героиней нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак». Одной из тем разговора стала жизнь Айзы и ее семьи в период войны в Чечне — тогда они жили в Грозном. Так, Анохина рассказала, что ее отец пытался разоблачить Джохара Дудаева (первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия).

Кроме того, бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что хотела бы сменить фамилию, но не на девичью Вагапова, а взять совершенно новую. Такое желание Айза объяснила тем, что с чеченской фамилией ей сложно жить в «нечеченском мире». Анохина также вспомнила, как еще в школе просила учителей не рассказывать о ее национальности, чтобы ее не обзывали одноклассники.

Айза Анохина в детстве с мамой

Но затем в сети появилось видео, на котором Анохина приносит свои извинения за сказанное в интервью.

Приношу свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики. Еще раз хочу извиниться и сказать, что впредь я больше никогда не буду высказываться на эту тему,

— сказала Айза.

Она также отметила, что ее отец уже не работает в спецслужбах и «не является причиной чьей-либо гибели и не имеет отношения к событиям в Чечне тех лет».

Примечательно, что видео из аккаунта Анохиной было потом удалено, но к тому моменту уже успело разойтись по сети.

В комментариях пользователи отметили, что на кадрах Айза выглядит очень напряженной и даже напуганной, и предположили, что ей могли поступать угрозы.

Ситуацию уже прокомментировала и Ксения Собчак, которая вызвала Айзу на откровенный разговор.

Похоже, у Гуфа с Айзой это семейное: вначале дать крутое интервью, сказать, что думаешь, даже если жестко, а потом зачем-то извиняться,

— написала Ксения в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) также после интервью у Собчак публично приносил свои извинения за неосторожное высказывание в адрес кавказских девушек (Гуф сказал, что вообще они ему нравятся, и вспомнил Айзу, но употребил сленговое определение с негативной окраской).

Осуждать свою гостью Собчак не стала — наоборот, призвала всех посмотреть интервью.

Всем советую. Про Дудаева очень круто Айза рассказывает,

— заключила Собчак.

По материалам: www.spletnik.ru