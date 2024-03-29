О том, что «вторая армия мира» потеряла как минимум несколько неустановленных единиц бронетехники при штурмах Орловки (западнее Авдеевки), пишет «НБН», ссылаясь на американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны отмечают — армия Путина понесла значительные потери у Новомихайловки, поскольку бойцы Сил Обороны нашей страны эффективно применяют FPV-дроны и кассетные типы боеприпасов. Кроме того, существенно усложнены усилия ВС РФ в продвижении на нижеуказанных направлениях:

к северо-востоку от Купянска (район Синьковки);

западнее Кременной (район Тернов);

в 12 км южнее Кременной (район Серебрянского лесничества и Белогоровки);

северо-западнее Бахмута (район Богдановки);

западнее Бахмута — в районах Часового Яра, Нового/Канала (восточная часть первого отмеченного населенного пункта) и Ивановского;

юго-западнее Бахмута (районы Клещеевки и Андреевки).

Ранее мы писали о том, что Сырский называл причины отхода украинских защитников из Авдеевки.