Руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ, общаясь с представителями СМИ, предостерегла от продолжения общественной дискуссии о возможном включении немецкого дальнобойного оружия в военную помощь для Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Tagesspiegel.

По словам главы МИД Германии, кремлевские пропагандисты стремятся разделить и дестабилизировать демократии на Западе, что нельзя допустить. Бербок отметила, что это особенно важно накануне выборов в Европе или местных в ФРГ.

Министр, отвечая на вопрос, блокирует ли канцлер поставки крылатых ракет Taurus в Украину из-за страха перед лидером россиян, заявила, что глава немецкого правительства не боится кремлевского диктатора.

Дипломат добавила, что Путин не настроен на переговорный процесс, демонстрируя, что «находится за пределами досягаемости рациональных аргументов».

Ранее Шольц нашел новый предлог не поставлять Украине немецкое дальнобойное оружие.