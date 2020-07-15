Как проходит отпуск Анны Седоковой и Яниса Тиммы в Майами: рассветы у океана, тренировки и много селфи

Янис Тимма и Анна Седокова

Вот уже неделю Анна Седокова публикует в инстаграме фото и видео из солнечного Майами, куда она улетела вместе с сыном Гектором и бойфрендом Янисом Тиммой.

Подписчики знаменитости от контента в восторге: то Седокова порадует фолловеров снимками в бикини, то селфи с Янисом (не без ироничной подписи), то поделится своими наблюдениями.

Анна Седокова

Анна Седокова: » Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце… А я его — за огромную душу…»

В одной из своих публикаций Седокова рассказала, как в Штатах изменилась культура поведения в связи с пандемией коронавируса:

В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас — никто. В аэропорту строгий масочный режим. И это не контролируется властями. Просто если ты «без», на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни.Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью «queen», банданы, как у нас, или красивые в цветочек. Но у всех.

В самолете обязательно весь полет только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшн, если твой рот не прикрыт. Если вдруг у тебя нет ее с собой, то тебе любезно дадут десять новых.

Вчера в NYC открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет, то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками примерно 2 метра. Просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго. Привет, Патрики!В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга. Мне вот отлично. Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам в любом случае пригодится, что бы ни было завтра.

Тимма же в этой поездке совмещает приятное с полезным — в его распорядке дня не только солнечные ванны на берегу океана и заплывы в бассейне, но и регулярные тренировки. Тимма, напомним, — баскетболист. Играет он за подмосковные «Химки».

Впервые о романе 37-летней певицы и 28-летнего спортсмена заговорили летом прошлого года, однако эти слухи подтвердились только спустя несколько месяцев — в октябре 2019-го Седокова опубликовала в Instagram снимок, на котором она и Тимма были запечатлены в аэропорту.

По материалам: www.spletnik.ru