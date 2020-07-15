Любовь Толкалина рассталась с британским композитором Саймоном Бассом

Любовь Толкалина

О еще одной паре, чьи отношения разрушила пандемия коронавируса, пишут российские СМИ. 42-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала в интервью изданию «7 дней», что рассталась с 54-летним британским композитором Саймоном Бассом после четырехлетнего романа. Самоизоляцию они провели порознь — Любовь уехала на три месяца к родителям в Рязанскую область, а Саймон пережидал карантин у себя в Англии.Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что эта самоизоляция, вирус всех поместил в то место, где они и должны быть. Кто-то остался за границей, кто-то — на­едине с любимым, с мужем, с детьми, кто-то в невыносимой атмосфере, в замкнутом пространстве. Кто-то посвятил свою жизнь родителям или пошел работать волонтером, начал писать или вообще почти стал общественным деятелем, кто-то открыл в себе немыслимое количество новых талантов и способностей, на которые не хватало времени. Я, например, начала учиться играть на гитаре, мечтала об этом с детства. Карантин все расставил по местам,— сказала Толкалина.

Любовь Толкалина и Саймон Басс

Любовь Толкалина

По материалам: www.spletnik.ru