Суд запретил экс-бойфренду Хайден Панеттьери приближаться к ней (снова)

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Весной прошлого года бойфренд Хайден Панеттьери — Брайан Хикерсон — избил ее и был арестован, ему вынесли запретительный ордер, но уже через несколько месяцев они снова стали встречаться. Сегодня стало известно, что 30-летняя Хайден Панеттьери вновь получила охранный ордер.

Согласно судебным протоколам, актриса подала заявку на регистрацию постановления о запрете приближаться к ней. Причем речь идет не только о Калифорнии, где она в настоящее время проживает. Пять месяцев назад Хикерсон был арестован в штате Вайоминг по подозрению в бытовом насилии. В апреле 30-летний Хикерсон не признал себя виновным. Суд присяжных назначен на сентябрь.

После предполагаемой ссоры Панеттьери прекратила свои отношения с возлюбленным и вернулась в Лос-Анджелес.

После переезда актриса не связывалась с Брайаном. Она не хочет иметь с ним ничего общего, она перевернула эту страницу своей жизни,

— сказал инсайдер изданию E! News.

Звезда в настоящее время изолируется в своем доме в одиночестве, но сохраняет позитивный настрой и сосредоточена на благотворительной работе.

Однако из-за пандемии Хайден не смогла увидеть свою пятилетнюю дочь Кайю, которая живет со своим отцом Владимиром Кличко в Европе.

С такой большой неопределенностью в отношении путешествий и коронавируса, неизвестно, когда Хайден и Кайя смогут снова увидеть друг друга. Разлука и расстояние — это трудно, но Хайден рада, что Владимир невероятный отец и отлично заботится о своей дочери,

— пояснил инсайдер.

По материалам: www.spletnik.ru