О том, почему на внутреннем валютном рынке Украины фиксировалось стремительное удорожание основных валют на протяжении последних недель, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Facebook-аккаунте бывшего главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина.

В частности, в течение минувших 2 недель гривна просела:

относительно американской валюты — на около 2,9 процента;

относительно европейской валюты — на 1,9 процента.

По мнению Данилишина, подобное рыночное непостоянство курса доллара/евро было обусловлено факторами, при которых наличный сектор рынка экстренно отреагировал на «межбанк», где остаются решающими ключевые действия, влияющие на курс, — темпы интервенций банка-регулятора по продаже доллара и евро, а также то, что НБУ решил «придержать» золотовалютные резервы.

Кроме того, негативно отразился на стабильности валютной ситуации в Украине и «ситуативно-психологический» фактор, в частности, текущая неблагоприятная обстановка на поле боя (наступление армии Путина) и масса осложнений с пересечением границы, включая блокаду КПП поляками.

Ранее мы писали о том, что в НБУ намерены «отвязать» национальную валюту от доллара.