О том, что один день войны с Украиной стоит государству-террористу в несколько сотен миллионов долларов, по самым скромным подсчетам, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Wall Street Journal.

Исходя из подсчетов журналистов, из казны Москвы на проведение так называемой «специальной военной операции», уходит не менее 300 млн долларов/ежедневно: учитывается стоимость стандартной потерянной техники армии Путина, и реабилитационные мероприятия раненой «живой силы», но не более.

Следует отметить, что в начале текущего года, украинский филиал издания Forbes информировал: почти 50 процентов всех военных расходов Кремля — денежное довольствие военных, «погребальные» выплаты погибшим и начисление компенсаций раненым/покалеченным.

Ранее мы писали о том, какие потери понесли путинские войска в течение прошлой недели.