О том, кто может претендовать на ранний «уход на покой», пишет «НБН», ссылаясь на статью 115 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, согласно законодательству нашей страны, досрочная пенсия положена:

женам/мужьям погибших военнослужащих/сотрудников правоохранительных органов, не вступившим в еще один брак/родителям таких особ;

участникам ликвидации аварии на ЧАЭС;

«интернационалистам», воевавшим в Афганистане;

инвалидам 1 группы с нарушениями зрения (мужчинам — на 10 лет раньше, женщина — на 15 лет);

матерям 5 или более детей, воспитавшим их до 8-летнего возраста, а также матерям детей-инвалидов;

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных, являющих УБД, а также получившим инвалидность при выполнении служебных обязанностей;

особам в предпенсионном возрасте, трудовой договор которых был расторгнут вследствие выявления у работника проблем со здоровьем;

гражданам, отработавшим минимум 15 календарных лет на Крайнем Севере/не менее 20 календарных лет в регионах, приравненных к Крайнему Северу;

особам, страдающим патологией гипофиза.

Ранее мы писали о том, какие выплаты государство гарантирует гражданам, всю жизнь проработавшим неофициально.