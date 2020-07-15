Война ЛуиРитон: Яна Рудковская и Рита Дакота продолжают выяснять отношения из-за сумок Louis Vuitton

Яна Рудковская/Рита Дакота

Конфликт между 30-летней Ритой Дакотой и 45-летней Яной Рудковской не утихает – обе участницы скандала, разразившегося после розыгрыша призов от Louis Vuitton, снова открыли огонь друг по другу в инстаграме.

Напомним, для участия в розыгрыше пользователям соцсети предлагали подписаться на страницы Регины Тодоренко, Натальи Якимчик и других участников «гива», опубликовавших пост-анонс. Среди них была и певица Рита Дакоты, но она вскоре удалила опубликованный пост, а позже объяснила, что ее вынудила это сделать организатор акции — Яна Рудковская, заявившая, что участие Риты выглядит «дешмански и ужасно».

Яна Рудковская

О неприятном разговоре с продюсером и лицом бренда Louis Vuitton в России Рита подробно рассказала у себя в инстаграме, а также прокомментировала неожиданно появившиеся в сторис Рудковской хвалебные отзывы о своем новом альбоме. Кризисный менеджер Яны Рудковской посоветовал ей прикинуться, что это пиар альбома, который вышел месяц (!) назад. Она всю ночь истерически постила мой альбом и назвала меня «Ритусей». Грязные игры шоу-биза 90-х (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.),— прокомментировала певица.

Рита Дакота

А сегодня она рассказала в сети, что получила письмо от директора по коммуникациям «Луи Виттон Восток», в котором, по словам Риты, было написано то, что в тот же день опубликовало издание РБК.

То есть «послание», которое отправилось и в прессу, и заодно мне. Мол, компания сожалеет, что такое со мной произошло, никакого отношения к акции не имеет и является инклюзивный демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу,— написала Рита Дакота.

Она также сообщила своим фолловерам, что хакер, занимающийся безопасностью ее аккаунта, сообщил об атаке.

Какое-то невообразимое количество жалоб, купленных на огромную сумму в одной и той же базе(!), льются потоком на те самые мои посты. То есть по-хорошему, эти посты должны были снести. И тогда «план-банан» точно сработал бы: посты удаляются, «пиар моего альбома» в сторис у Рудковской появляется. Гениально!! Выглядеть это должно было именно так, если бы мою страницу не защищали лучшие профессионалы своего дела не в России. Ну и апогеем мне предложили вчера поменять извинения на удаление трех постов. Я не шучу. «Бартер» в стиле шоу-биза,— добавила певица.

Рита поделилась намерением проверить через головной офис Louis Vuitton, есть ли у компании документ, регламентирующий проход граждан разных «категорий» и «социальных статусов» в определенные зоны бутика. Певица спросила у поклонников в соцсети, стоит ли ей в этой истории «рубиться до конца» и добавила тег #ЛуиРитон, который теперь мелькает в комментариях на странице ее оппонентки.

Яна Рудковская тоже обратилась к своим фолловерам в соцсети, поделившись собственным видением конфликта. Она написала, что была абсолютно не против участия Риты в розыгрыше сумок. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, так как на ней были чужие вещи бутика, которые не имели отношение к акции, и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков. Также важно подчеркнуть, что формулировки — «раздаем» и «халява» неуместны в коммуникации, о чем я в минутной беседе и сказала Рите. Далее, никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда, далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тысяч подписчиков. Я считаю, что все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, — написала Яна в инстаграме, опубликовав свой портрет с белым голубем на плече.

Яна Рудковская

В комментариях продюсера поддержали Наталья Якимчик, Влад Топалов, Юлианна Караулова, Алена Жигалова и другие. Рита решила хайпануть! И ей все мало! Мало того, что тебя унижают и оскорбляют ни за что! Причем все это происходит на аккаунте LV, то есть русские люди напали на своего русского человека ни за что! Если самая большая проблема у Риты в жизни состоит в том, что ее попросили поменять фото или удалить, то я рада, что существуют волшебные люди с такими маленькими проблемами, которые кажутся им настолько глобальными, что можно крушить все и всех вокруг!— прокомментировала скандальную историю Наталья Якимчик.

Видео из инстаграма Яны Рудковской

Однако далеко не все фолловеры Яны Рудковской согласились с ней и ее сторонниками.Теперь слежу за постами, как сериалом,— написал один из наблюдателей за разборками в сети.

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru