Маша Распутина раскритиковала современных поп-артистов: «Безголосые и бездумные обезьяны»

Маша Распутина

В последнее время 56-летняя Маша Распутина не так часто общается с журналистами и почти не появляется на телевидении. На днях звезда хитов «Я родилась в Сибири» и «Роза чайная» дала редкое интервью изданию Sobesednik. В какой-то момент речь в разговоре зашла о представителях современной эстрады. Распутина призналась, что очень недовольна артистами, которые сейчас находятся в топе. По ее мнению, у них нет ни голоса, ни таланта.

Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: «Мы последнее поколение, которое борется за культуру и за правду, которая должна быть в душе каждого. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов»,

— высказала свое мнение Распутина.

Маша Распутина

Распутина также раскритиковала современный российский кинематограф. Певица призналась, что уже много лет не смотрит наши фильмы, потому что считает их совершенно безнравственными:

Уже тридцать лет нас уничтожают в духовном плане. Состояние всего происходящего вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: «Если хочешь завоевать данную страну и поработить ее народ, воспитай их детей». А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе. Российское кино я вообще не смотрю уже лет двадцать. Обожаю Болливуд, турецкие сериалы. Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает.

В беседе с журналистами певица также рассказала об отношениях с мужем, Виктором Захаровым. Она призналась, что супруг не очень любит слушать ее рассуждения о современных поп-артистах и кинематографе и иногда в шутку называет их 20-летний брак сущим наказанием. Кроме того, звезда поведала, как держит себя в форме: она занимается бегом и гимнастикой, а также приседает по 100 раз в день.

Пью много воды с лимоном и перекисью водорода. Выпиваю не менее трех литров теплой талой воды в сутки. Никаких диет не соблюдаю, но мясо не ем вообще. Могу позволить белую рыбу, но не всегда,

— рассказала Маша о своем рационе.

По материалам: www.spletnik.ru