Как информирует «НБН», в частности, как об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на странице в социальной сети Facebook, российские захватнические силы нанесли удары посредством артиллерии и авиации по городу Красногоровка. В результате таких действий войск России были ранены три человека.
Изначально оккупационные силы утром в воскресенье совершили артиллерийские обстрелы жилой застройки Красногоровки. Это случилось приблизительно в 09 часов 30 минут.
В прокуратуре добавили, что от вражеской атаки две женщины получили ранения. Им 57 и 64 года.
Спустя час после такой атаки российские войска нанесли авиационный удар по этому же кварталу. В результате ранения получил мужчина 70 лет.
В прокуратуре также подчеркнули:
Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами были доставлены в медицинское учреждение.
По факту нарушения законов и обычаев войны было начато досудебное расследование по уголовному производству ч.1 ст. 438 УК Украины.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ обстреляла Львовскую область «кинжалами».
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