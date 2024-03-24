Как информирует «НБН», в частности, как об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на странице в социальной сети Facebook, российские захватнические силы нанесли удары посредством артиллерии и авиации по городу Красногоровка. В результате таких действий войск России были ранены три человека.

Изначально оккупационные силы утром в воскресенье совершили артиллерийские обстрелы жилой застройки Красногоровки. Это случилось приблизительно в 09 часов 30 минут.

В прокуратуре добавили, что от вражеской атаки две женщины получили ранения. Им 57 и 64 года.

Спустя час после такой атаки российские войска нанесли авиационный удар по этому же кварталу. В результате ранения получил мужчина 70 лет.

В прокуратуре также подчеркнули:

Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту нарушения законов и обычаев войны было начато досудебное расследование по уголовному производству ч.1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ обстреляла Львовскую область «кинжалами».