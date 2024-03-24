О том, какое мнение сложилось у президента WBO Пако Валькарселя относительно идеи по назначению «коллегии» из шести судей на схватку «супертяжей» Усика и Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал World Boxing News.

По словам Валькарселя, данная тематика неоднократно обсуждалась между представителями санкционирующих органов. Впрочем, глава WBO не верит, что подобное предложение сможет что-то добавить боксу, и если у всех судей будет высокий уровень компетенции, то количественно делу вряд ли поможешь, — «и трех достаточно».

Кроме того, на вопрос о том, согласится ли Валькарсель с этим предложением, хотя бы теоретически, если оно вдруг будет поставлено на голосование, тот ответил лаконично:

Нет, я не соглашусь.

Ранее мы писали о том, что промоутер «Цыганского короля» называл главный фактор неизбежности повторного поединка между Усиком и Фьюри.