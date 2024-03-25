Как информирует «НБН», об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на его интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море» в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос журналистки относительно того, готовятся ли какие-то новые высадки на территории Крымского полуострова, Буданов ответил, что да.

Он сказал:

Готовятся, будут. Уже скоро станет тепло. Ну вот и продолжим. Крымский полуостров вернется обратно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Буданова оценили вероятность наступления РФ на Черниговскую и Сумскую области.