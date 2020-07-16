«Отношений не существует»: инсайдер прокомментировал конфликт Брэда Питта с сыном Мэддоксом

Брэд Питт/Мэддокс Джоли-Питт

Отношения 56-летнего Брэда Питта с его бывшей супругой, 45-летней Анджелиной Джоли, в последнее время, по словам инсайдеров, наладились, а не так давно актер и вовсе был замечен выходящим из особняка Джоли. Однако того же нельзя сказать об отношениях Питта со своим приемным сыном, 18-летним Мэддоксом.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом

Напомним, что в прессе уже не раз появлялись сообщения, что им сложно найти общий язык, хотя Брэд пытался наладить отношения и, по слухам, даже пропустил ради него церемонию вручения премии BAFTA.

Но, судя по всему, к согласию отец и сын так и не пришли. В этом уверен один из источников издания Us Weekly.

Этих отношений по-прежнему не существует. Брэд не видится и не разговаривает с Мэддоксом,

— сообщил инсайдер.

Брэд Питт/Мэддокс Джоли-Питт

Кроме того, по его информации, теперь такая же ситуация сложилась и с 16-летним Паксом.

Корни напряженных отношений между Брэдом и Мэддоксом кроются, как предполагается, в семейной ссоре, которая произошла на борту частного самолета в 2016 году, когда они возвращались в Лос-Анджелес.

После этого дали трещину и отношения Питта с Джоли: актриса заявила, что Брэд ударил сына (позднее обвинения были сняты), а затем подала на развод. Позднее, как утверждалось, Анджелина пыталась помирить Мэддокса и Брэда, но успехом эти попытки не увенчались.

Анджелина Джоли

Напомним, что Джоли усыновила Мэддокса еще до встречи с Питтом, но актер затем также официально усыновил всех приемных детей Анджелины: все они носят фамилию Джоли-Питт.

В прессе также появилась информация, что бракоразводный процесс пары замедлился из-за пандемии коронавируса. Судебные разбирательства продолжаются уже четыре года — основным спорным моментом был вопрос опеки над детьми. Но инсайдеры утверждают, что Анджелине и Брэду все-таки удалось прийти к согласию по некоторым пунктам и сейчас актер больше времени может проводить с детьми.

Им потребовалось много времени, а также сеансы семейной терапии, чтобы прийти к согласию. Младшие дети сейчас живут практически на два дома, и Брэд любит проводить с ними как можно больше времени. Кажется, сейчас он чувствует себя более счастливым,

— сказал инсайдер.

У Анджелины и Брэда шесть детей: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло, и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

По материалам: www.spletnik.ru