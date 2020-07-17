Экс-бойфренду Хайди Панеттьери предъявлено уголовное обвинение в домашнем насилии

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Буквально через несколько дней после того, как 30-летняя Хайден Панеттьери получила охранный орден в отношении своего 30-летнего экс-бойфренда Брайана Хикерсона, который неоднократно жестоко избивал ее на протяжении всего их романа, в этой истории появились новые подробности. Издание TMZ сообщило о том, что вчера суд Калифорнии предъявил Хикерсону серьезное уголовное обвинения.

Источник из правоохранительных органов сообщил журналистам, что обвинение включает в себя 8 пунктов, в том числе домашнее насилие, нападения и другие тяжкие преступления. Суд решил привлечь Хикерсона к уголовной ответственности после того, как на днях Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием, виновником которых является Хикерсон. Хайден призналась, что полтора года их отношений с Брайаном неоднократно сталкивалась с его неконтролируемой агрессией в свой адрес.

Хайден Панеттьери и Брайан ХикерсонЯ двигаюсь дальше с правдой о том, что со мной произошло, и надеждой, что моя история поможет и другим людям, находящимся в похожих отношениях. Я готова сделать все, чтобы этот человек больше никому и никогда не причинил вреда. Я благодарна своей группе поддержки, которые помогли мне найти в себе мужество вернуть себе голос и нормальную жизнь,

— рассказала Хайден в беседе с TMZ.

Хайден Панеттьери

Адвокат актрисы Алан Джексон добавил, что после нескольких лет физического и эмоционального насилия Хайден наконец приходит в себя и возвращается к прежней жизни. Он уточнил, что его подзащитная намерена довести это дело до конца и добиться справедливости. Анонимный источник из близкого окружения звезды также подтвердил, что Панеттьери сейчас активно восстанавливается и рассказал, что сейчас актриса проходит курс лечения от алкоголизма и настроена на дальнейшую трезвую жизнь.

Напомним, что на День всех влюбленных Брайан Хикерсон напал на Хайден и жестоко ее избил, после чего был арестован полицией. При этом экс-бойфренд звезды избежал наказания, потому что через несколько месяцев после произошедшего они с Хайден помирились и снова начали встречаться.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

По материалам: www.spletnik.ru