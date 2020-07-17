Жених Скарлетт Йоханссон Колин Жост рассказал о романе с ней: «Отношения не должны быть трудными»

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон

38-летний комик и сценарист телешоу Saturday Night Live Колин Жост выпустил мемуары A Very Punchable Face, рассказав в книге о многих событиях своей жизни, начиная с детства и заканчивая помолвкой с 35-летней Скарлетт Йоханссон. С голливудской звездой его связывает трехлетний роман, и пара уже уверенно движется к свадьбе. Общаясь с прессой о новой книге, Колин поделился мыслями о серьезных отношениях.

Часто можно услышать, что брак или отношения — это трудная штука, но не всегда так. Во многих случаях может быть весело и легко. Совместная жизнь, как мне кажется, должна делать жизнь лучше, а не сложнее. Просто несчастные люди громко рассказывают о себе, поэтому их лучше слышно. А счастливые считают, что им вообще не нужно никому ничего говорить. Они просто наслаждаются своим счастьем,— сказал Колин.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

В декабре 2019 года Скарлетт Йоханссон поблагодарила Saturday Night Live за знакомство с любовью всей ее жизни — так она назвала Жоста. Он и Йоханссон впервые встретились на съемках программы в 2006 году, но роман начался лишь в 2017-м. Весной прошлого года стало известно о помолвке пары.

Брак с Колином будет для Скарлетт третьим: она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и за журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз Дороти.

По материалам: www.spletnik.ru