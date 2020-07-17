Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

31-летняя принцесса Беатрис и 37-летний Эдоардо Мапелли-Моцци тайно связали себя узами брака на частной церемонии в Виндзорском замке в эту пятницу. Старшая дочь герцога и герцогини Йоркской обменялась клятвами с бизнесменом Эдоардо в часовне всех святых в Виндзор-Грет-Парке. Как сообщил британский Hello!, на церемонии строго соблюдалась социальная дистанция.

Первоначально пара должна была связать себя узами брака 29 мая 2020 года, но возлюбленным пришлось отложить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Они объявили о своей помолвке в сентябре 2019 года после того, Мапелли Моцци преподнес невесте бриллиантовое кольцо, сделанное на заказ ювелирным ателье Mayfair. Он сделал принцессе предложение во время романтического отдыха в Италии.

У Эдоардо есть четырехлетний сын Кристофер от его предыдущих отношений с американским архитектором Дара Хуанг.

Свадьба Беатрис и Эдоардо — шестая королевская свадьба за последнее десятилетие. Принц Уильям и Кейт Миддлтон были первыми в 2011 году, потом узами брака связали себя принц Гарри и Меган Маркл, а также принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк (обе пары сыграли свадьбы в 2018 году). Дочь принца Майкла Кентского, леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона в 2019 году.

По материалам: www.spletnik.ru