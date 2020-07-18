Вышел новый клип Cream Soda «Сердце Лед»: Александр Гудков и Никита Кукушкин превратились в рептилоидов

Александр Гудков в клипе "Сердце Лед"

Команда «Чикен Карри» с Александром Гудковым во главе представила на своем YouTube-канале новый клип группы Cream Soda «Сердце Лед», с которой уже неоднократно работала. На этот раз создатели видео вдохновились «Игрой престолов» (Game of Thrones) и телепередачами о мистических аномалиях, рассказанных их ведущим Сергеем Дружко. Он снялся в клипе Cream Soda в образе борца с рептилоидами.

В новом видео бессменный участник съемок клипов группы, актер Никита Кукушкин, предстает в роли центрального героя-человекоящера, похищающего солистку Cream Soda Анну Романовскую во время концерта. Очнувшись после обморока, она становится похожа на Дейенерис Таргариен и празднует помолвку со своим похитителем и его семьей. Идиллию людей-ящеров нарушает Сергей Дружко и потерявшие вокалистку музыканты группы.

Московский коллектив Cream Soda, играющий в стиле этно-хаус, прославили в сети клипы «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок», снятые той же командой «Чикен Карри». Совсем скоро у группы выйдет новый альбом «Интергалактик» — релиз назначен на 31 июля.

Александр Гудков

Никита Кукушкин

По материалам: www.spletnik.ru