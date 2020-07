Свадебная хронология: вспоминаем самые яркие пары, заключившие брак с 1945 по 1979 год

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон

Звездные свадьбы часто становятся чуть ли не главным светским событием года, затмевая все прочие вечеринки. В нашей подборке предлагаем вам заглянуть в прошлое и узнать хронологию звездных бракосочетаний за последние 75 лет. Поскольку это весьма приличный срок, то подборку мы разделим на две части. Сегодня погружаемся в ретро и вспоминаем пары, сыгравшие свадьбы в период с 1945 по 1979 год. Узнайте, какая знаменитая пара обменялась кольцами в год, когда поженились ваши родители или бабушка с дедушкой!

1945 год: Ширли Темпл и Джон Агар

Актеры Джон Агар и Ширли Темпл связали себя узами брака в 1945 году — мать невесты была против, так как Темпл было всего 17 лет. Познакомились они на вечеринке Дэвида Селзника, когда Ширли было 15 лет.

Ширли Темпл и Джон Агар

Свадьба привлекла внимание, так как Ширли, ставшая настоящей звездой Голливуда еще будучи ребенком, была очень популярна. Под венец она отправилась в платье из сатина, а ее голову украшала тиара, чья форма повторяла декоративный узор на лифе. Брак, увы, продлился недолго — в 1949 году Джон и Ширли развелись.

1946 год: Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш

Отношения Хемингуэя с женщинами сегодня назвали бы токсичными. Прав он за ними особо не оставлял, а вот обязанностей было с лихвой (в первую очередь, конечно, обожать его, ждать и прощать).

Своей третьей жене она даже угрожал пистолетом, отказываясь оформить развод, на котором та настаивала. За Мэри Уэлш ему пришлось долго ухаживать — очаровать девушку удалось лишь при помощи Марлен Дитрих, которая сказала ей:

Твоя жизнь с Эрнестом может быть интереснее, чем просто жизнь репортера.

Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш

В браке с Мэри он написал «Старика и море», сделавшего его живым классиком. Вместе они были до самой смерти Хемингуэя — в 1961 году писатель покончил с собой, застрелившись из ружья, а Мэри посвятила себя творческому наследию мужа, продолжив публиковать его работы.

1947 год: королева Елизавета II (тогда принцесса Елизавета) и Филипп Маунтбеттен

В 2017 году королева Елизавета II и принц Филипп отпраздновали свою 70-ю годовщину свадьбы, а знакомы они и того дольше! Елизавете было всего 13 лет, когда она со своей семьей посетила Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где учился Филипп.

Это была любовь с первого взгляда, и они начали обмениваться письмами. Предложение своей возлюбленной он сделал в 1946 году, но по просьбе короля Георга VI помолвка держалась в секрете, пока Елизавете не исполнился 21 год. Официально о ней было объявлено 9 июля 1947 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Платье было сшито из атласа-дюшес — материал приобретался по талонам, так как в послевоенной Англии еще царил дефицит. Кстати, в день свадьбы у Елизаветы сломалась тиара — к церемонии придворный ювелир ее, конечно, срочно починил, но это ли не пример того, что не стоит обращать внимания на «дурные приметы».

Несмотря на этот досадный инцидент, брак королевы оказался крепким и удерживает рекорд по продолжительности среди браков английских монархов.

1948 год: Дик ван Дайк и Марджи Уиллет

Актер Дик Ван Дайк женился на Марджи Уиллет всего через месяц после того, как они начали встречаться! Но запомнилась эта свадьба другим сенсационным для своего времени моментом — она состоялась в прямом эфире радиостанции. То, как актер и его возлюбленная обмениваются клятвами, слушали 15 миллионов человек.

Дик ван Дайк и Марджи Уиллет

Дик и Марджи были женаты в течение 36 лет, вместе воспитывали четверых детей, но в конце концов развелись в 1984 году.

1949 год: Рита Хейворт и принц Али-Хан

Когда речь заходит и романах актрис и монархов, все, конечно, вспоминают историю любви Грейс Келли и князя Ренье. Но не менее яркими были и отношения Риты Хейворт и принца Али-Хана. Встретились они в казино в Каннах — наследник Ага-Хана вел светский образ жизни. На тот момент оба состояли в браке, но, позабыв обо всем, отдались чувствам.

Рита Хейворт и принц Али-Хан

Закончилось все двумя разводами и одной свадьбой — Рита и Али поженились на вилле Château de l’Horizon на Французской Ривьере. Бурный роман, впрочем, не увенчался счастливой семейной жизнью. В 1953 году они развелись, успев поспорить о методах воспитания дочери Ясмин. Девочка в итоге осталась с Ритой.

1950 год: Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон

Это потом счет бракам голливудской звезды можно было потерять, равно как и запутаться в ее возлюбленных, но Конрад Хилтон занял в этой хронологии запоминающееся место. Он стал первым мужем Тейлор — Элизабет вышла за него, когда ей было 18 лет. 24-летний Конрад же был типичным «плохим парнем», к которым в этом возрасте тянет особенно. Хилтон любил выпивку, азартные игры и часто вел себя неподобающе.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон

Терпения Элизабет хватило ненадолго — всего через восемь месяцев после свадьбы они развелись. До добра привычки Конрада его не довели — в возрасте 42 лет он умер от инфаркта, спровоцированного алкоголизмом. А вот свадебное платье Элизабет от Хелен Роуз «дожило» до наших дней — в 2013 году оно было продано на лондонском аукционе за 187 931 доллар.

1951 год: Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

50-е годы были богаты на громкие голливудские свадьбы, ну а Ава Гарднер и Фрэнк Синатра явно были одной из самых эффектных и обсуждаемых пар. Для Гарднер это был третий брак, для Синатры — второй. Репортеры окрестили эту пару «поцелованными Богом»: эстрадный идол и самая сексуальная женщина Голливуда — разве можно было устоять перед харизмой этой пары!

Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

Свадьбу пара сыграла в Филадельфии, но вместо тихой семейной жизни их ждал настоящий вулкан страстей с бесконечной ревностью: личной и творческой. В 1957 году они развелись.

1952 год: Рональд Рейган и Нэнси Дэвис

Актер и будущий президент Рональд Рейган женился на своей второй жене, актрисе Нэнси Дэвис, 4 мая 1952 года в церкви Little Brown в долине в Лос-Анджелесе. Они оставались вместе до конца своих дней, прошли через два президентских срока Рейгана и воспитали двоих детей, Рона и Патти.

Рональд Рейган и Нэнси Дэвис

1953 год: Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Ли Бувье

Эту свадьбу потом назвали одной из знаковых в XX веке. Будущий президент США, а тогда еще сенатор, и корреспондентка ежедневной газеты The Washington Times-Herald поженились 12 сентября 1953 года в церкви Святой Марии в Ньюпорте, Род-Айленд. На церемонии было около 700 гостей, а на приеме и того больше — 1 200 приглашенных!

Джон и Жаклин Кеннеди

Платье Жаклин сшила нью-йоркский дизайнер Энн Лоу. Семейная жизнь пары была непростой — счастье омрачалось изменами Джона и неудачными беременностями Жаклин. В 1956 году на свет появилась мертворожденная девочка. А в 1963 году сына пары Патрик умер в возрасте двух дней от роду. И, увы, это была не последняя трагедия семьи в том году: 22 ноября 1963 года в городе Далласе во время следования президентского кортежа по улицам Джон Кеннеди был убит.

1954 год: Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

Звезда бейсбола и культовая блондинка Голливуда связали себя узами брака в мэрии Сан-Франциско 14 января 1954 года. Тихой эта церемония не получилась — после того, как Монро случайно обмолвилась о деталях свадьбы в разговоре со знакомым.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

У мэрии их осаждали репортеры и поклонники: вспышек камер в тот день навернякабыло больше, чем дней, проведенных Мэрилин и Джо в браке: развелись они уже в октябре того же года.

1955 год: Грегори Пек и Вероник Пассани

Но не все браки в среде актеров столь мимолетны — вот пример того, что и в звездной среде есть пары, посвятившие друг другу всю жизнь. Актер Грегори Пек и его жена, меценат и журналист Вероник Пассани, поженились на Новый год в 1956 году — на следующий день после того, как официально был расторгнут первый брак актера с Гретой Кукконен.

Грегори Пек и Вероник Пассани

Познакомила их работа: 20-летняя Вероник брала интервью у 36-летнего Пека перед его отъездом на съемки «Римских каникул». У них было двое детей, и они оставались в браке до смерти Пека в 2003 году.

1956 год: князь Ренье III и Грейс Келли

Еще одна свадьба, ставшая легендарной и оказавшая существенное влияние на свадебную моду. Платье невесты было создано художником по костюмам Хелен Роуз студии MGM. Наряд до сих пор остается идеалом, который вдохновляет дизайнеров и невест по всему миру.

Грейс Келли и князь Ренье III

Впрочем, это было не единственное влияние, оказанное Келли. Именно после появление в Монако голливудской актрисы и обладательницы «Оскара» маленькое княжество стало пользоваться популярностью у богатых туристов и светских див.

Вместе Ренье и Грейс оставались до смерти Келли в 1982 году.

1957 год: Элизабет Тейлор и Майкл Тодд

Кинопродюсер Майкл Тодд стал третьим мужем Элизабет Тейлор — он был старше нее на 23 года, а сама Тейлор была на два года младше сына своего избранника.

Свадьбу они сыграли в Мексике. Тодд тоже занимает особое место в семейной истории Тейлор, правда, по трагической причине. Майкл — единственный муж актрисы, с которым она не развелась.

Элизабет Тейлор и Майкл Тодд

Мужчина погиб в авиакатастрофе через год после свадьбы. Незадолго до этого на свет появилась их дочь Лиза. Окружение Тейлор отмечало, что с Майклом она была по-настоящему счастлива, а сама актриса позднее назвала его любовью всей своей жизни.

1958 год: Роберт Редфорд и Лола ван Вагенен

В 23 года Роберт Редфорд женился на своей сокурснице по университету Колорадо Лоле ван Вагенен. Молодые сначала сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе, а затем официально зарегистрировали отношения в родном городе Лолы — Прово, штат Юта.

Роберт Редфорд и Лола ван Вагенен

Вместе они прожили 27 лет и тихо развелись в 1985 году. Ни комментариев, ни упреков, ни откровений с прессой. В браке и Роберта и Лолы родилось четверо детей, один из которых, увы, умер в младенчестве.

1959 год: Элизабет Тейлор и Эдди Фишер

Через год после смерти ее третьего мужа, Майкла Тодда, Элизабет Тейлор закрутила роман с актером Эдди Фишером. Он в то время он был женат на подруге Тейлор Дебби Рейнольдс, но оставил ее и двух детей ради того, чтобы быть с Элизабет. Тесно общаться они начали еще раньше — Эдди поддерживал Элизабет после смерти Майкла, а позднее Рейнольдс признавалась, что была не против близкого общения ее мужа и подруги.

Элизабет Тейлор и Эдди Фишер

Но от роли утешителя Эдди быстро перешел к роли любовника. Брак, впрочем, продлился недолго — в 1961 году пара рассталась. А вот со своей подругой Элизабет в итоге все-таки помирилась — до конца жизни они продолжали общаться.

1960 год: Сандра Ди и Бобби Дарин

Сегодня эти имена, быть может, знакомы не всем, но в свое время их отношения были у всех на слуху, а перипетии личной жизни вдохновляют и сегодняшних голливудских сценаристов. История любви Сандры и Бобби легла в основу фильма «У моря» с Кевином Спейси и Кейт Босуорт в главных ролях.

Сандра и Бобби познакомились на съемках фильма «Приходи в сентябре» — она была 18-летней старлеткой, он — уже популярным певцом, но дебютантом в кино. Бобби был очарован юной красоткой, а вот она сначала была холодна, но в итоге сдалась под обаянием звезды. В браке у них родился сын Додд Митчелл, но в 1967 году пара распалась.

Сандра Ди и Бобби Дарин

В семье все чаще возникали ссоры: Сандра переживала, что остается в тени мужа, — фильмы с ее участием имели успех, только если она снималась там с Бобби. Накладывали отпечаток и психологические проблемы: Ди всю жизнь боролась с анорексией и депрессиями, кроме того, в книге о родителях Додд отмечал, что в детстве Сандра подверглась сексуальному насилию со стороны отчима.

1961 год: Джинджер Роджерс и Уильям Маршалл

Звезда музыкального кино вышла замуж за режиссера и продюсера Уильяма Маршалла в 1961 году. Это был пятый и последний брак для Роджерс. В 1969 году она развелась с Маршаллом из-за его проблем с алкоголем. Последней каплей стал и финансовый крах их совместной кинокомпании на Ямайке.

Джинджер Роджерс и Уильям Маршалл

1962 год: Джон Леннон и Синтия Пауэлл

Роман Джона и Синтии начался в Ливерпульском колледже искусств. Сначала «плохиш» Леннон подшучивал над отличницей, но она помогала ему с домашними заданиями, и в какой-то момент молодые люди поняли, что нравятся друг другу. Свадьба состоялась, когда Синтия узнала, что беременна, — мероприятие засекретили как спецоперацию.

Джон Леннон и Синтия Пауэлл

The Beatles как раз набирали популярность, и знать о жене кумира фанаткам, конечно, было необязательно. Со свадьбы не осталось даже фотографии. Нормальной семейной жизни тоже не вышло: Синтия держалась в тени и воспитывала сына Джулиана, Джон пропадал на гастролях, а потом закрутил роман с Йоко Оно, которая была старше него на семь лет. В 1968 году пара оформила развод.

1963 год: Барбра Стрейзанд и Эллиот Гулд

Эллиот Гулд и Барбара Стрейзанд познакомились, когда она прошла прослушивание на мюзикл I Can Get It for You Wholesale, в котором он играл главную роль.

Для Элиота и Барбры этот брак стал первым: ей был 21 год, Гулду — 25. Через три года после свадьбы у них родился сын Джейсон Эммануэль, но в 1971 году семья распалась.

Барбра Стрейзанд и Элиот Гулд

1964 год: Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Этот брак Тейлор тоже весьма примечателен. Замуж за Бертона актриса выходила дважды: впервые они связали себя узами брака в 1964 году и оставались в браке в течение 10 лет, пока не развелись в 1974 году.

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Практически сразу экс-супруги решили дать отношениям второй шанс и в 1975 году снова поженились, но на этот раз семейная жизнь продлилась совсем недолго — развод последовал уже через год.

1965 год: Ринго Старр и Морин Кокс

Еще будучи подростком, Морин сама отстаивала очереди в Cavern Club, чтобы послушать The Beatles. А спустя несколько лет, когда она уже встречалась с Ринго, ей даже пришлось бросить свою работу в парикмахерском салоне, потому что ее преследовали фанатки группы.

Ринго Старр и Морин Кокс

Одна из них даже расцарапала ей лицо. Поженились Ринго и Морин, когда ей исполнилось 18 лет, — в тот момент она уже была беременна. На этот раз тайны из бракосочетания делать не стали, а менеджер группы Брайан Эпстайн даже был шафером на свадьбе.

1966 год: Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу

Актриса Миа Фэрроу вышла замуж за Фрэнка Синатру, когда ей был 21 год, а ему — 50. Они связали себя узами брака в Лас-Вегасе в 1966 году, но Синатра подал на развод всего два года спустя.

Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу

1967 год: Элвис Пресли и Присцилла Болье

Еще одна поистине культовая история любви, оставившая свой след не только в хрониках, но и в поп-культуре. Присцилла Вагнер познакомилась с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли в 1959 году, когда ей было всего 14 лет. Встреча произошла в Висбадене, где 24-летний Пресли тогда проходил службу (отчим Присциллы также был военным, и семья тогда жила в Западной Германии).

Элвис и Присцилла Пресли

Влюбленные поженились 1 мая 1967 года в отеле Aladdin в Лас-Вегасе, а в браке у них родился единственный ребенок — дочь Лиза Мари. Развод случился в 1972 году, за пять лет до смерти короля рок-н-ролла.

1968 год: Джонни Кэш и Джун Картер

Певица Джун Картер стала второй и последней супругой легендарного певца Джонни Кэша. Серьезные отношения с ней начались, как предполагается, еще когда Кэш был женат на Вивиан Либерто, в браке с которой у него родилось четверо детей. Предложение своей новой возлюбленной Джонни сделал эффектно: во время выступления на концерте в Онтарио.

Джонни Кэш и Джун Картер

На тот момент они были знакомы уже 13 лет. Пара поженилась 1 марта 1968 года во Франклине, штат Кентукки. Их единственный сын, Джон Картер Кэш, родился 3 марта 1970 года. Джонни и Джун вместе жили и творили в течение 35 лет, вплоть до смерти Джун в 2003 году.

1969 год: Джон Леннон и Йоко Оно

Как уже упомянуто выше, Джон Леннон еще был женат на своей первой жене, Синтии, когда познакомился с Йоко Оно в 1966 году. Три года спустя, оставив свою первую жену, Джон связал себя узами брака с японской художницей. Церемония была краткой, и дело обошлось без пышных торжеств. Пара просто расписалась в британском консульстве на Гибралтаре за 10 минут. Они были вместе вплоть до гибели Леннона в 1980 году.

Йоко Оно и Джон Леннон

Впрочем, семейная жизнь протекала не без странностей. Так, в 1973 году Оно хотела расстаться с Джоном и даже свела его с личной помощницей семьи, отправив их вдвоем на отдых в Лос-Анджелес. Но два года спустя Йоко и Джон примирились, в том же году на свет появился их сын Шон, которого Оно родила в возрасте 42 лет.

1970 год: Стиви Уандер и Сайрита Райт

В сентябре 1970 года, в возрасте 20 лет, Уандер женится на Сайрите Райт, бывшем секретаре звукозаписывающей компании Motown и авторе песен. Именно на Motown выходили ранние записи Стиви.

Стиви Уандер и Сайрита Райт

Сайрита затем помогала Стиви в продюсировании его следующего альбома Where I’m Coming From. Вместе они также успели написать несколько песен, но семейный дуэт в итоге не сложился — они развелись спустя 18 месяцев.

1971 год: Мик Джаггер и Бьянка Перес-Мора Масиас

Вокалист Rolling Stone Мик Джаггер женился на Бьянке Перес-Мора Масиас в 1971 году в часовне Святой Анны в Сен-Тропе, на юге Франции. Запомнилась эта свадьба прежде всего довольно эпатажным для того времени нарядом невесты.

Мик Джаггер и Бьянка Перес-Мора Масиас

Возлюбленная рокера решила отказаться от традиционного свадебного платья и надела стильный костюм-двойку, при этом жакет был надет на голое тело. 21 октября 1971 года у них родилась дочь, которую назвали Джейд. В мае 1978 года пара развелась. Причиной стала измена Мика Джаггера с моделью Джерри Холл.

1972 год: Джеймс Тейлор и Карли Саймон

В начале 70-х Карли Саймон была на волне популярности: получила «Грэмми» за лучший дебютный альбом, а ее хит You’re So Vain добрался до первой строчки чарта Billboard. «Соседом» по хит-парадам был Джеймс Тейлор, слава которого также гремела в это время вместе с песнями Fire and Rain и You’ve Got a Friend. Две звезды нашли друг друга и в творчестве (они выпустили песню дуэтом), и в жизни. Брак исполнителей продлился 10 лет, у них родилось двое детей.

Джеймс Тейлор и Карли Саймон

1973 год: Фэрра Фоссетт и Ли Мэйджорс

Фэрра была настоящим секс-символом 70-х. Популярность ей принесли съемки в купальнике, а также роль в телесериале «Ангелы Чарли». Хотя Фоссетт сыграла всего в одном сезоне, этого было достаточно для мировой славы. Актера Ли Мейджора с красоткой познакомил его агент. Свадьба прошла в отеле Bel Air в Лос-Анджелесе 28 июля 1973 года.

Фэрра Фоссетт и Ли Мэйджорс

Они были одной из самых ярких и влиятельных пар своего времени — в одном из поздних интервью Ли назвал себя и Фэрру Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли 70-х. В итоге брак не удержался: стресс от постоянной работы и внимание публики разрушили отношения. Мэйджорс вспоминал, что были времена, когда он видел свою жену две недели в год. В 1982 году пара развелась.

1974 год: Фэй Данауэй и Питер Вульф

К моменту встречи с музыкантом группы J. Geils Band Питером Вульфом Фэй уже пережила страстный, но довольно болезненный роман со звездой итальянского кино Марчелло Мастроянни. Они встречались около трех лет, но Марчелло был женат и так и не решился уйти из семьи.

Карьера Фэй была на пике: она снялась в самом кассовом на тот момент фильме-катастрофе «Вздымающийся ад» (1974), а детективный триллер Романа Полански «Китайский квартал» (1974) принес актрисе номинацию на премию «Оскар».

Фэй Данауэй и Питер Вульф

После неудачного романа с Марчелло ей хотелось определенности и в личной жизни — Питер подарил ей кольцо в тот же день, едва она заговорила о свадьбе. Но больше договориться супруги не смогли: Фэй хотела ребенка, Питер не очень. В итоге после поставленного актрисой ультиматума Вульф ушел. Их брак распался в 1979 году.

1975 год: Грегг Оллман и Шер

Роман поп-иконы Шер и музыканта группы Allman Brothers Грегга Оллмана был стремительным: они встретились в начале 1975 года, вскоре после того, как Шер рассталась с бывшим мужем Сонни Боно, и вступили в брак в том же году 30 июня. Девять дней спустя Шер подала на развод, сославшись на зависимость мужа от наркотиков и алкоголя в качестве причины расставания.

Грегг Оллман и Шер

1976 год: Элизабет Тейлор и Джон Уорнер

Шестым мужем Элизабет Тейлор стал республиканский политик Джон Уорнер. Впрочем, этот роман вполне можно назвать служебным: Тейлор принимала участие в его кампании.

Элизабет Тейлор и Джон Уорнер

Они поженились 4 декабря 1976 года, но их брак продлился всего несколько лет. Они развелись в ноябре 1982 года.

1977 год: Дональд Трамп и Ивана Зельничкова

Если для Дональда Трампа 28-летняя чехословацкая модель Ивана Зельничкова стала первой женой, то для нее самой это был уже второй брак. Ее первым мужем был Альфред Винклмайр, австрийский агент по недвижимости.

Дональд и Ивана Трамп

Интерес к девелоперам модель явно не потеряла — Трамп в то время тоже занимался недвижимостью и был уже довольно известен. В браке у них родилось трое детей: Иванка, Дональд-младший и Эрик. В 1992 году брак распался.

1978 год: Мерил Стрип и Дон Гаммер

Эта история любви выделяется на фоне мимолетных голливудских романов, и продолжается уже более сорока лет! Скульптор Дон появился в ее жизни в довольно тяжелый момент — Стрип переживала смерть возлюбленного Джона Казала от рака. Сначала Гаммер просто стал ее близким другом, но вскоре сам не заметил, как влюбился, и сделал Мерил предложение.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Скорая и внезапная свадьба удивила многих: едва минуло полгода после смерти Джона. Но Стрип не сомневалась ни минуты:

Я поняла, что Дон — то, что мне нужно. Надежный, спокойный, сильный, добрый,

— говорила она о своем муже.

У пары родилось четверо детей, и они по-прежнему вместе!

1979 год: Род Стюарт и Алана Хэмилтон

Модель Алана Хэмилтон и музыкант Род Стюарт были одними из ярких посетителей легендарного клуба «Студия 54». Свадьба состоялась 6 апреля 1979 года в ресторане L’Eermitage в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, а невеста блистала в романтичном платье с открытыми плечами и цветами в волосах.

Алана Хэмилтон и Род Стюарт

Для Аланы это был второй брак, а вот Род впервые официально зарегистрировал отношения. Хотя семейная жизнь продолжалась недолго — в 1984 году они уже развелись, пара успела обзавестись двумя детьми: дочерью Кимберли и сыном Шоном.

Продолжение следует!

