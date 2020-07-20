Эмбер Херд дала показания против Джонни Деппа: «Я постоянно боялась, что он меня убьет»

Эмбер Херд

Высокий суд Лондона продолжает разбираться в деле о клевете в отношении 57-летнего Джонни Деппа. Накануне в рамках судебного процесса, который актер «Пиратов Карибского моря» начал против издателя таблоида The Sun (в их статье Депп был публично назван «человеком, избивающим жену»), свои показания дала 34-летняя бывшая жена актера Эмбер Херд. Под присягой Херд заявила, что неоднократно подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа и призналась, что он постоянно угрожал ей убийством.

Некоторые наши ссоры были настолько серьезными, что я боялась, что он убьет меня: намеренно или просто потеряв контроль. Он много раз открыто угрожал мне убийством, особенно на финальном этапе наших отношений. Физическое насилие включало в себя удары кулаками, пощечины, пинки и удушение. Он бросал в меня вещи, дергал за волосы и толкал на землю. Он швырялся в меня чем попало, чаще всего стеклянными бутылками,

— рассказала Херд в суде.

Эмбер Херд

Эмбер добавила, что бывший муж был буквально одержим ее внешностью и не разрешал носить ей откровенные наряды, называя ее «шлюхой, жаждущей славы». Херд отметила, что после своих вспышек ярости Депп обычно обвинял в произошедшем свое альтер-эго, которое называл «монстром».

На вопрос адвоката Деппа о том, было ли причиной их ссор обсуждение брачного контракта, Эмбер ответила, что никогда не была заинтересована в деньгах бывшего мужа. Она также добавила, что Депп заявлял ей, что разорвет любое брачное соглашение.

Он сказал, что единственный выход — это смерть,

— добавила Херд.

Джонни Депп

Напомним, ранее в рамках этого дела Джонни Депп заявлял, что никогда не проявлял жестокости к своей бывшей жене Эмбер Херд и любой другой женщине. При этом обвинения своей экс-супруги в домашнем насилии он называет изощренной мистификацией. Многочисленные свидетели Деппа по делу о клевете подтверждают, что он никогда не поднимал руку на женщину. На сторону актера встали и его бывшие возлюбленные, 48-летняя Вайнона Райдер и 47-летняя Ванесса Паради. В своих свидетельских показания они заявили, что не верят, что такой человек, как Джонни, мог избить свою жену.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Кроме того, на днях доверие к группе поддержки 34-летней Эмбер Херд в суде в очередной раз пошатнулось. Все произошло, когда свои письменные свидетельские показания предоставил Алехандро Ромеро, консьерж тринадцатиэтажного дома, где расположен пентхаус Деппа в Лос-Анджелесе. Он заявил, что Илон Маск регулярно приходил к Эмбер, когда самого Деппа не было дома. Ромеро утверждает, что роман Маска и Херд начался всего через месяц после ее свадьбы с Деппом. Консьер также отметил, что у Илона даже был свой ключ для свободного доступа в апартаменты Деппа. Эмбер Херд

По материалам: www.spletnik.ru