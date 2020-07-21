Бритни Спирс поделилась селфи с легким макияжем, а поклонники снова нашли тайные знаки в ее фотографии

Бритни Спирс

38-летняя Бритни Спирс поделилась новыми селфи с поклонниками в своем инстаграме. Певица, которая обычно появлялась перед камерой с довольно тяжелым мейком глаз с использованием растушеванной подводки и туши, на этот раз предпочла более естественный образ.

Кто бы мог подумать?! После всех лет моей жизни я только сейчас узнаю, что отсутствие макияжа — вот чему надо следовать. Немного макияжа — это классно, но после всех тех лет, что я провела в креслах визажиста и парикмахера, чтобы выглядеть безупречно … Я думаю, что естественный образ — это правильный путь … это заставляет тебя выглядеть моложе и намного лучше. Да, я знаю, что мои ресницы накрашены тушью здесь,

— подписала кадр Бритни.

Бритни Спирс

Многие поклонники отметили, что певица действительно выглядит лучше без макияжа и ей очень идет такой образ. Но другие снова выразили свое беспокойство. Дело в том, что уже не певую неделю в сети не утихают дискуссии о конспирологических теориях. Некоторые пользователи сети уверены, что Спирс находится в опасности и даже запустили хештег #freebritney («Освободите Бритни»).

К таким выводам люди пришли из-за неутихающих споров вокруг опеки на певицей. Напомним, что всеми правами сейчас обладает отец Бритни, но недавно прошение распоряжаться многомиллионным состоянием дочери подала и мать певицы. Кроме того, недавно было опубликовано письмо Спирс об опеке, в котором она говорит, что ее «обманули и подставили».

Поклонники пишут в комментариях, чтобы их любимица подала им знак, если нуждается в помощи, используя наряд определенного цвета или жест, и несколько раз пользователи сети уже заметили совпадения. Вот и в этот раз поклонников кое-что насторожило. Один из комментаторов обратил внимание на серый левый верхний угол снимка.

Выглядит, словно снимок фотографии,

— написал он.

На защиту Бритни на днях встала и актриса Роуз МакГоуэн. Она записала специальную песню в поддержку Бритни для своего нового альбома Planet 9 под названием Sirene, а также прокомментировала ситуацию в своем инстаграме.

Помните Бриттани Мерфи, которая стала жертвой Голливуда? Сегодня я вспоминаю другую Бритни, живую, которую можно спасти от тех, которые ее контролируют и ею торгуют. Освободим Бритни,

— написала Роуз.

Бриттани Мерфи

Напомни, что Мерфи умерла в возрасте 32 лет от остановки сердца. Менее чем через полгода скончался и ее муж — причиной смерти была названа острая пневмония. Появилась версия, что заражение дома грибком могло привести к смерти супругов, но обстоятельства смерти пары по-прежнему кажутся многим загадочными и остаются предметом споров.

По материалам: www.spletnik.ru