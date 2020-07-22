Мир Дикого Запада: Кристина Агилера поделилась новыми фото с сыном с отдыха на природе

Кристина Агилера с сыном Максом

Вот уже несколько месяцев 39-летняя Кристина Агилера практически не покидает свой особняк в Лос-Анджелесе, где вместе с возлюбленным Мэттью Ратлером и двумя детьми пережидает пандемию коронавируса. Однако на днях поп-дива все же решилась отправиться в небольшое приключение на семейном серебристом трейлере.

Несколько часов назад Кристина опубликовала в своем инстаграме несколько снимков с 12-летним сыном Максом, которые были сделаны во время их отдыха на природе. На фото Агилера и ее сын позируют в ковбойских шляпах на фоне их большого дома на колесах.

Кристина Агилера с сыном МаксомНенадолго сбежали на природу,

— подписала серию фото Кристина.

Напомним, что не так давно Агилера уже публиковала селфи с Максом, в подписи к которому поздравила его с успешным окончанием учебного года на самоизоляции. Кристина призналась, что очень гордится своим сыном, а также передала привет всем ребятам, которые также были вынуждены завершать год в дистанционном режиме.

В отношениях с Мэттью Ратлером Кристина воспитывает не только сына от предыдущего брака с Джорданом Брэтмана, но и их с Мэттью общую дочь Саммер, которой в августе исполнится шесть лет. В своих интервью Агилера неоднократно признавалась, что материнство помогло ей стать лучшей версией себя.

В душе я большой ребенок, а мои сын и дочь дают мне возможность играть и развивать свое воображение. Я чувствую себя частью этих удивительных маленьких людей и постоянно учусь у них терпению,

— рассказывала Агилера о своих детях в одной из бесед с журналистами.

Кристина Агилера с бойфрендом Мэттью Ратлером

По материалам: www.spletnik.ru