«У них токсичные отношения»: инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

Культура
Игорь Кнышевский0
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"У них токсичные отношения": инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

Мэрайя Кэри

Ностальгия и воспоминания о былом могут быть приятными, но не в случае 47-летнего Эминема. Рэпер, чье настоящее имя Маршалл Мэтерс, обеспокоен мемуарами 50-летней Мэрайи Кэри, которые в скором времени будут опубликованы.

Этой информаций с изданием US Weekly поделился один из источников. По его словам, Эминем знает, что Мэрайя «собирается сказать о нем очень неприятные вещи, и он ожидает, что будет атакован».

"У них токсичные отношения": инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи КэриЭминем

Инсайдер также назвал Кэри «ахиллесовой пятой» рэпера, так как их отношения всегда были очень токсичными. По его словам, Эминем ожидает, что певица раскроет в книге и некоторые интимные моменты, в том числе напишет о том, что он был плох в постели или о том, что был эгоистичным любовником из-за своей неуверенности.

"У них токсичные отношения": инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

Напомним, что в начале нулевых пресса активно писала о тайном романе Кэри и Эминема. Якобы отношения завязались после того, как знаменитости встретились в студии, чтобы обсудить совместный трек. Музыка потом и стала тем источником, где журналисты искали намеки на возможный роман.

Например, Мэрайя упоминается в песне Эминема Superman, вышедшей в 2002 году. Сама певица отрицала связь с рэпером, а вот Эминем в одном из интервью заявил, что они были вместе около семи месяцев, но Мэрайя не нравится ему как человек — рэпера оскорбил тот факт, что Кэри публично не признала того, что у них были отношения.

"У них токсичные отношения": инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

У меня есть уважение к ней, как в певице, но не более. Я просто скажу, что она красивая женщина.  Я был не совсем тем, кто ей нужен, мы слишком разные люди. Мэрайя — настоящая звезда, а я, полагаю, несколько более простой человек. Я никогда не отрицал ее таланта, но то, что она отказывается от нашего романа, по-моему, плохо,

— говорил рэпер.

Но на этом вражда двух исполнителей не закончилась. В 2009 году Эминем в негативном ключе упомянул Кэри и ее мужа Ника Кэннона в песне Bagpipes From Baghdad, обозвав их нецензурными словами. Мэрайя в долгу не осталась, и в клипе Obsessed у нее появился одержимый преследователь — выглядел этот персонаж ролика как Эминем.

"У них токсичные отношения": инсайдер рассказал, почему Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

Певицу рэпер снова упомянул в одной из своих новых песен, вышедших в 2019 году, где есть строчки о том, что «я и Мэрайя закончили не на высокой ноте». Не исключено, что мемуары певицы станут очередным ответом.

По материалам: www.spletnik.ru


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