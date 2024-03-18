Французский президент призвал Кремль прекратить боевые действия на украинской территории на время Олимпийских игр в Париже. Российский диктатор заявил СМИ, что он якобы не знает о соответствующем заявлении Макрона, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РБК».

По словам российского лидера, Москва якобы выступает за мирный диалог с Киевом, однако только не потому, что у него «заканчиваются патроны». Путин отметил, что РФ готова к переговорному процессу с Украиной, если та хочет «выстроить мирные добрососедские отношения», а не на полтора-два года взять перерыв для перевооружения.

Президент-агрессор обвинил западных политиков в том, что они якобы извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.

Отметим, что также диктатор заявил, что хочет создать на украинской территории «санитарную зону» и пригрозил бойцам Легиона «Свобода России», РДК и Сибирского батальона.