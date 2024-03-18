В аналитическом материале ISW отмечается, что вчера неизвестные запустили беспилотник по воинской части в Тирасполе. В ходе атаки сгорел вертолет, при этом инцидент обошелся без пострадавших. Представители РФ и так называемой «Приднестровской Молдавской Республики» намекнули, что могут обвинить в произошедшем Украину, информирует «НБН».

Накануне СМИ непризнанного Приднестровья распространили кадры момента удара дрона по воинской части, который якобы летел на Тирасполь со стороны Одесчины. Американские эксперты отметили, что на момент выхода этих материалов Москва и «ПМР» не обвиняли Украину в атаке, но могут сделать это в будущем.

В то же время бюро реинтеграции в Молдове сообщило, что сгоревший вертолет не летал в течение многих лет и удар БПЛА призван посеять панику в непризнанном Приднестровье.

В Кишиневе считают, что эта атака – часть информационной операции против их страны, а у Буданова назвали инцидент российской провокацией.

Американские аналитики также считают маловероятным то, что за дроновым ударом стоит Украина, учитывая, что воинская часть в Тирасполе является незначительной целью, и ограниченность средств, использованных во время атаки на объект.

Напомним, глава Молдовы Майя Санду сообщила цель фейков РФ об аннексии Приднестровья.