В интервью Fox News у бывшего лидера американцев поинтересовались, продолжит ли он поддерживать Киев передачей вооружения и позволит ли в случае чего РФ продолжать захват украинских регионов. Скандальный политик выразил надежду на то, что «до этого не дойдет», информирует «НБН».

Главный оппонент Байдена считает, что пока он возьмет на себя полномочия главы государства, пройдет более девяти месяцев. Трамп отметил, что такой срок для войны и политики – «вечность».

Бывший глава Америки сообщил, что вопрос боевых действий в Украине якобы «очень болезненный» для него, поскольку если бы он, «настоящий лидер», занимал президентское кресло, то глава Кремля никогда бы не решился начать полномасштабное вторжение.

Ранее бывший глава британского правительства Борис Джонсон объяснил, почему не стоит паниковать из-за возможной победы главного оппонента Байдена на президентских выборах в США.