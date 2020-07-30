Елена Ильиных поделилась новыми фото с их с Сергеем Полуниным четырехмесячным сыном

Елена Ильиных с сыном Миром

С самого рождения сына 30-летний Сергей Полунин и его 26-летняя возлюбленная Елена Ильиных активно делятся на своих страницах в инстаграме фотографиями малыша, которого назвали необычным именем Мир. И если до этого пара в основном публиковала снимки, на которых не было видно его лица, то сегодня знаменитости решились показать своего сына подписчикам.

Елена Ильиных с сыном Миром

Фигуристка опубликовала в своем микроблоге новую серию кадров с Миром, сделанных во время прогулки на природе. На них олимпийская чемпионка играет с сыном и нежно целует его в щеку.

Счастье каждую секунду,

— подписала «карусель» из новых снимков с сыном Ильиных.

В комментариях подписчики отметили, что фото с малышом получились очень нежными и семейными, а также не удержались от сравнения мальчика с его звездными родителями. Многим показалось, что нос достался малышу от мамы, а все остальное — от папы.

Напомним, что сын Елены Ильиных и Сергея Полунина появился на свет в марте этого года в одной из клиник Майами. Вскоре после рождения сына паре пришлось экстренно вернуться в Россию из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса. Недавно влюбленные побывали на программе «Вечерний Ургант» и рассказали, что изначально хотели назвать сына вовсе не Мир, а Адольф, но изменили свое решение, когда поняли, что сам мальчик недоволен своим именем:

Ребенку это имя не понравилось. Когда мы называли его Адольфом, он сильно плакал.

Сергей Полунин с сыном Миром

Сергей и Елена вместе уже больше года. Первые слухи об их романе пошли после того, как они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards в апреле 2019-го. Причем познакомились артист балета и фигуристка благодаря инстаграму: как-то Елена написала Сергею в директ, после чего он зашел в ее профиль и почувствовал, что они должны быть вместе.

Она писала: «Спасибо за искусство…». Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это,

— вспоминал Сергей в беседе с изданием HELLO!.

Сергей Полунин и Елена Ильиных

По материалам: www.spletnik.ru