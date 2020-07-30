Организаторы церемонии «Эмми» пообещали «праздничное и безопасное шоу» в онлайн-формате

Джимми Киммел

Во вторник были объявлены номинанты премии «Эмми», которая в этом году пройдет вот уже в 72-й раз. Однако звезд на красной ковровой дорожке мы не увидим — из-за продолжающейся пандемии коронавируса шоу пройдет в онлайн-формате. Об этом продюсеры премии, включая Джимми Киммела, сообщили вчера в письме, которое отправили всем номинантам.

Как вы, вероятно, уже догадались, мы не собираемся просить вас прийти в театр Microsoft в центре Лос-Анджелеса 20 сентября. В этом году это все еще будет самая большая ночь в телеиндустрии. Мы придем к вам!

— сообщается в письме.

Сейчас продюсеры активно работают над некоторыми аспектами виртуальной церемонии, в том числе над тем, что именно будет транслироваться в прямом эфире и будут ли номинанты уведомлены заранее о победе.

Так как ABC и телевизионная академия продолжают разрабатывать планы для проведения «Эмми», продюсеры предприняли профилактический шаг, обратившись к некоторым номинантам. Они сообщили им о нашем намерении провести живое шоу, которое будет одновременно праздничным и безопасным,

— говорится в официальном заявлении телевизионной академии и канала ABC.

«Эмми» — не первая церемония, которая «пострадала» из-за коронавируса. Ранее также были перенесены Каннский кинофестиваль, церемонии Billboard и Tony.

По материалам: www.spletnik.ru