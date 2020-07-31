Дочь олигарха Игоря Кесаева Кристина попала в рехаб из-за проблем с наркотиками

Кристина Кесаева

Только недавно, кажется, утих скандал с Алесей Кафельниковой (связанный с проблемами модели с запрещенными препаратами), как в прессе стали обсуждать попадание в рехаб 17-летней дебютантки Бала Tatler Кристины Кесаевой. Дочь одного из богатейших людей России Игоря Кесаева провела несколько недель в подмосковной клинике.

Кто спрашивал, где я? В наркологичке!

— призналась своим фолловерам девушка.

Как утверждает сама Кристина, на лечении она оказалась из-за проблем с наркотическими веществами.

Меня просто туда отвезли, чтобы я чуть-чуть поправила свое здоровье. Сейчас все хорошо, я отдыхаю в Турции, так что всех люблю,

— написала Кристина.

Кристина — младшая дочь Игоря Кесаева от первого брака. Ее отец занимает 35-ю строчку рейтинга Forbes, а его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Ему принадлежит сеть супермаркетов «Дикси», «Виктория», «Красное и Белое» и «Бристоль».

В этом году Кристина окончила элитную школу на Рублевке и планировала поступать на журналиста в МГИМО. Либо на актерский в ГИТИС. Но сразу после лечения в рехабе девушка предпочла немного отдохнуть и частным джетом улетела на турецкий курорт. Девушка признается, что сейчас счастлива и чувствует себя отлично. На море Кесаева занимается спортом и пишет стихи.

По материалам: www.spletnik.ru