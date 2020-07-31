Эмбер Херд на прогулке с возлюбленной Бьянкой Бути в Лондоне: фото

Эмбер Херд и Бьянка Бути

Во вторник 34-летняя Эмбер Херд эмоционально зачитала свое финальное заявление по делу Джонни Деппа против издателя News Group Newspapers, который публично назвал актера «человеком, избивающем жену». Вчера же звезда уже в хорошем настроении была замечена на романтической прогулке по Лондону со своей 38-летней возлюбленной Бьянкой Бути. На новых снимках папарацци девушки крепко держатся за руки и о чем-то мило беседуют.

Эмбер Херд и Бьянка Бути

Бьянка поддерживала возлюбленную на протяжении всего судебного процесса, а во вторник вместе с ней вышла из здания суда и прослушала ее финальное заявление в качестве свидетеля по делу Деппа о клевете.

Было невероятно больно вновь переживать те тяжелые времена, наступившие во время разрыва наших отношений, оправдывать свои мотивы, вспоминать самые болезненные подробности моей жизни с Джонни. Рассказывать их в суде и транслировать на весь мир. Я продолжаю придерживаться своих показаний и верю в справедливость британской судебной системы,

— призналась перед собравшимися Херд.

Эмбер Херд и Бьянка Бути

И пока Бьянка поддерживает возлюбленную в ходе разбирательств с бывшим мужем Джонни Деппом, та придает ей сил в борьбе с раком груди. Впервые страшный диагноз был поставлен Бьянке еще в 2015 году, после чего она прошла лечение. Однако в прошлом году болезнь вернулась, и теперь Бути всеми силами пытается победить ее снова.

При этом на фоне всех трудностей отношения Эмбер и Бьянки, о которых впервые заговорили в январе этого года, становятся только крепче. Недавно один из инсайдеров рассказал, что Херд чувствует себя с Бути счастливой как никогда.

Она чувствует, что может доверять Бьянке. Они стали друзьями и проводят много времени вместе. Их отношения начались с дружбы,

— поведал аноним.

Эмбер Херд и Бьянка Бути

По материалам: www.spletnik.ru