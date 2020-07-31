Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборной

Культура
Игорь Кнышевский0
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Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборной

Алена Косторная и Этери Тутберидзе

Сегодня прославленный тренер сборной России по фигурному катанию, 46-летняя Этери Тутберидзе, сообщила своим подписчикам в инстаграме, что 16-летняя чемпионка Европы Алена Косторная больше не является частью ее команды. В новом посте Этери объяснила, что решила расстаться с подопечной из-за требований, которые та ей выдвинула.

Тутберидзе сообщила, что Косторная озвучила ей целый список имен фигуристок, с которыми она отказалась выходить на лед, — этот ультиматум тренера не устроил. Этери также вспомнила, что по похожим причинам команду когда-то пришлось покинуть и ее другим выдающимся подопечным: Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.

Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборнойАлена Косторная

Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— объяснила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборнойЭтери Тутберидзе и Алена Косторная с командой

Этери Тутберидзе также отметила, что из-за этих случаев не считает нужным вносить коррективы в прежний уклад жизни своей команды. Тренер уточнила, что далеко не все из ее подопечных проявляют слабость и выдвигают ей неудобные условия:

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборнойАлена Косторная и Алина Загитова

Напомним, что Алена Косторная проработала под руководством Этери Тутберидзе в течение трех лет. За это время спортсменка одержала победу в финале Гран-при по фигурному катанию и стала чемпионкой Европы. В интервью Косторная неоднократно рассказывала о суровом нраве своего тренера: по словам фигуристки, она могла по одному взгляду Тутберидзе определить, насколько хорошо прошла очередная тренировка.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер RouvaHillka.

Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборнойАлена Косторная

По материалам: www.spletnik.ru


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