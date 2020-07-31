Этери Тутберидзе исключила Алену Косторную из своей сборной

Алена Косторная и Этери Тутберидзе

Сегодня прославленный тренер сборной России по фигурному катанию, 46-летняя Этери Тутберидзе, сообщила своим подписчикам в инстаграме, что 16-летняя чемпионка Европы Алена Косторная больше не является частью ее команды. В новом посте Этери объяснила, что решила расстаться с подопечной из-за требований, которые та ей выдвинула.

Тутберидзе сообщила, что Косторная озвучила ей целый список имен фигуристок, с которыми она отказалась выходить на лед, — этот ультиматум тренера не устроил. Этери также вспомнила, что по похожим причинам команду когда-то пришлось покинуть и ее другим выдающимся подопечным: Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.

Алена Косторная

Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— объяснила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Алена Косторная с командой

Этери Тутберидзе также отметила, что из-за этих случаев не считает нужным вносить коррективы в прежний уклад жизни своей команды. Тренер уточнила, что далеко не все из ее подопечных проявляют слабость и выдвигают ей неудобные условия:

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

Алена Косторная и Алина Загитова

Напомним, что Алена Косторная проработала под руководством Этери Тутберидзе в течение трех лет. За это время спортсменка одержала победу в финале Гран-при по фигурному катанию и стала чемпионкой Европы. В интервью Косторная неоднократно рассказывала о суровом нраве своего тренера: по словам фигуристки, она могла по одному взгляду Тутберидзе определить, насколько хорошо прошла очередная тренировка.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер RouvaHillka.

Алена Косторная

По материалам: www.spletnik.ru