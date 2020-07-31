Мария Машкова показала нового мужа своей матери

Мария Машкова

В прошлом году первая жена известного российского актера Владимира Машкова Елена Савченко вышла замуж. Однако эту информацию она не афишировала. О замужестве актрисы стало известно благодаря их с Машковым 35-летней дочери Марии, которая и рассказала о переменах в личной жизни своей матери. А вчера она впервые показала нового супруга своей мамы.

В видео дочери актрисы, 10-летняя Стефания и восьмилетняя Александра, под его чутким руководством подписывают контракт «о лимите на использование гаджетов».

Младшая Александра была недовольна условиями и подписывать отказалась. Условия при этом соблюдает, но ежедневно напоминает, что собирается подавать жалобу в суд и оспаривать документ,

— пошутила Мария.

Супруга матери Мария назвала своим «новым папой» и написала, что он адвокат. 55-летняя Елена Савченко два дня назад также впервые показала мужа. Она опубликовала совместный снимок — судя по всему, как раз с бракосочетания.

Елена Савченко с мужем

Будущий муж Н.П. многословен не был: «На интрижку с вами, дорогая Н.П., у меня времени нет. Честную попытку серьезных отношений совершить готов. Решайтесь». Н.П. Решилась,

— подписала она снимок.

Известно, что свадьба пары состоялась в ноябре 2019 года в США, где муж Савченко действительно работает адвокатом. Как рассказала Мария Машкова, которая также живет в Америке, она была свидетельницей со стороны невесты.

Для Елены Савченко этот брак стал третьим. У нее также есть двое сыновей от второго брака: 20-летний Никита и 17-летний Всеволод. А вот ее первый муж Владимир Машков женат уже в четвертый раз. Единственная общая дочь экс-супругов уже почти 11 лет счастлива в браке с музыкантом Александром Слободяником-младшим.

Мария Машкова Мария Машкова с дочерьми

По материалам: www.spletnik.ru