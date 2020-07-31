Саша Савельева рассказала о долгих попытках забеременеть: «Сказали — надо подождать»

Саша Савельева

36-летняя Саша Савельева и 47-летний Кирилл Сафонов счастливы в браке уже более 10 лет. С самого начала их отношений поклонники пары с нетерпением ждали, когда у них случится пополнение в семействе, при этом родителями певица и актер стали только в прошлом году. В недавней телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что в первые совместные годы с Кириллом даже не задумывалась о детях, потому что была сосредоточена на своей карьере. Когда же супруги все же решились на рождение ребенка, им пришлось столкнуться с проблемами.

Саша Савельева с сыном Леоном

Выйдя замуж за Кирилла, я не представляла себя в роли мамы — сама еще девочкой была. Но с годами понимала, что скоро этот момент настанет. Когда мы с мужем были готовы к этому, нам сказали, что теперь надо подождать! Мы подождали и дождались,

— поделилась Савельева.

Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном

Саша рассказала, что узнала о своей беременности, когда находилась на гастролях с группой «Фабрика». Певица почувствовала себя нехорошо и решила, что это из-за переутомления, однако все же записалась на прием к врачу, который подтвердил, что она скоро станет мамой. Беременность Савельевой протекала тяжело — может, поэтому она до последнего не спешила делиться этой радостной новостью с поклонниками:

Беременность у меня была непростая, но все закончилось хорошо. Все живы и здоровы. Сын появился на свет на два дня раньше срока.

Савельева рассказала, что после появления на свет сына Леона в марте прошлого года в декретный отпуск отправилась не только она сама, но и ее супруг Кирилл Сафонов. По словам звезды, они не стали взваливать заботы по уходу за ребенком на бабушек и нянь, потому что хотели сами почувствовать эту особенную связь с сыном.

Кстати, для Саши Савельевой этот малыш стал первым, в то время как Кирилл уже имел опыт в воспитании детей: от первого брака у него осталась 25-летняя дочь Анастасия, которая живет в Америке.

Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым

По материалам: www.spletnik.ru