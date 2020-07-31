Водопады, горы и романтика: Кристина Агилера поделилась кадрами из семейной поездки

Кристина Агилера с бойфрендом Мэттью Ратлером и дочерью Саммер

Чуть больше недели назад 39-летняя Кристина Агилера сообщила своим подписчикам, что отправляется вместе с бойфрендом Мэттью Ратлером и двумя детьми в путешествие на их семейном серебристом трейлере. Судя по всему, на днях поп-дива вернулась из поездки и сразу же решила поделиться эмоциями с фолловерами в инстаграме.

Несколько часов назад Агилера опубликовала короткий ролик, смонтированный из фотографий и видео, сделанных в поездке. На них видно, как Кристина, Мэттью, 12-летний Макс и пятилетняя Саммер весело проводят время в горах: гуляют у озер и водопадов, ездят верхом, загорают и катаются на багги.

Те, кто это заслужил,

— подписала видео Кристина, сопроводив его смайлом в виде сердца.

Мэттью Ратлер и Кристина Агилера с детьми Кристина Агилера с дочерью Саммер

Во время семейного путешествия Агилера и Ратлер также успели устроить себе романтическое свидание. Влюбленные вместе с вином и закуской расположились на камне прямо на обрыве горы, откуда открывался шикарный вид на океан, а кто-то из детей запечатлел этот момент на камеру.

На краю света и вид просто невероятный,

— прокомментировала серию снимков с бойфрендом Агилера.

Мэттью Ратлер и Кристина Агилера

Карантин Кристина вместе с семьей провела в их семейном особняке в Лос-Анджелесе. Агилера помогала сыну закончить учебный год в дистанционном режиме, а не так давно призналась, что искренне гордится достижениями мальчика.

Напомним, что Макс появился на свет в предыдущем браке певице с Джорданом Брэтманом. С 2010 года Агилера встречается с Мэттью Ратлером. В 2014-м у них родилась дочь Саммер, и в том же году они объявили о помолвке, однако пока не успели сыграть свадьбу.

По материалам: www.spletnik.ru