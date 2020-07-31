Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

Культура
Игорь Кнышевский0
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Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер

Алан Паркер

Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии. Известно, что он скончался после продолжительной болезни.

Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер

Среди наиболее известных его работ — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Стена», «Седце ангела», «Миссисипи в огне». Алан Паркер обладатель четырех премий BAFTA, он был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на «Оскар». Свой последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» он снял в 2003 году.

Алан Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино. В 2002 году за заслуги перед британской киноиндустрией получил рыцарский титул.

По материалам: www.spletnik.ru


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