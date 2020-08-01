22-летняя дочь покойного Сергея Бодрова — младшего вышла замуж

Ольга Бодрова

22-летняя дочь покойного актера и кинорежиссера Сергея Бодрова — младшего, Ольга, вышла замуж за своего 30-летнего коллегу по цеху, актера Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергея Быстрова. Торжество состоялось на днях, а присутствовали на нем только самые родные и близкие, в том числе 53-летняя мама невесты, Светлана Бодрова, родители жениха и лучшие друзья молодоженов.

Об отношениях пары практически ничего не известно: Ольга не делилась этой частью жизни в соцсетях, а на днях и вовсе закрыла свою ранее доступную для всех пользователей страницу в инстаграме.

Сергей Быстров и Ольга Бодрова с родственниками и друзьями

Сергей Быстров

Напомним, что в начале июля в жизни Ольги Бодровой произошло еще одно значимое событие. Выпускница актерского факультета ГИТИСа дебютировала на большой сцене, — девушка стала соведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Кстати, президентом кинофестиваля является дедушка Ольги и отец покойного Сергея Бодрова — младшего, кинорежиссер Сергей Бодров.

Для Ольги это был первый опыт в качестве ведущей какой бы то ни было церемонии. После завершения кинофестиваля начинающая актриса рассказала, что счастлива, что ее дебют оказался именно таким. Кстати, ранее Бодрова уже появлялась на больших экранах, — она снялась в фильме «Калашников».

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова

Напомним, Сергей Бодров — младший погиб вместе со своей съемочной группой фильма «Связной» после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. У звезды фильмов «Брат» и «Брат 2» осталась жена Светлана и двое детей. При этом сын Бодрова — младшего, Александр, которому в конце августа исполнится 18 лет, появился на свет всего за месяц до трагической гибели отца.

Ольга Бодрова

Сергей Быстров

По материалам: www.spletnik.ru