Самые громкие любовные скандалы в истории мировой поп-культуры

На протяжении многих лет мы были свидетелями (и продолжаем ими быть) звездных романов, свадеб и разводов. И если Голливуд и научил нас чему-то, так это тому, что далеко не все отношения бывают долгими и счастливыми. В нашем новом материале вспоминаем самые скандальные романы мировых звезд, которые часто заканчивались громкими разводами и потрясли весь мир.

Эштон Катчер и Сара Лил

К тому моменту, когда помощница по решению административных вопросов Сара Лил заявила, что у нее были интимные отношения с Эштоном Катчером, голливудский актер уже шесть лет состоял в браке с Деми Мур. Как написала в своих мемуарах «Наизнанку», вышедших в прошлом году, актриса, о предполагаемой измене мужа она узнала через службу оповещений Google Alert. Когда Деми сообщила Катчеру, что знает о его любовнице, он, по ее словам, сразу же во всем ей признался.

Эштон Катчер и Деми Мур

Именно этот скандал, как уверяет Мур, и послужил причиной распада их брака — развод они оформили в 2013 году. В своей книге актриса также сообщила, что связь с Лил была далеко не единственной изменой Катчера. Деми также написала, что Катчер склонял ее к групповому сексу. Все обвинения бывшей супруги актер отрицал, но публично развивать эту тему он не стал.

Мэрилин Монро и Джон Кеннеди

Несмотря на то что роман 35-го президента США Джона Кеннеди и знаменитой голливудской актрисы и певицы Мэрилин Монро никогда не был официально подтвержден, за их спинами часто судачили об их отношениях. А когда Монро выступила на дне рождения Кеннеди и спела песню Happy Birthday Mr President, сомнений не осталось, пожалуй, ни у кого — и даже у вторых половин президента и актрисы.

Мэрилин Монро Джон Кеннеди

Ходили также слухи, что у Монро был роман и с братом Джона Кеннеди Робертом. По мнению многих, эти любовные связи сыграли немалую роль в принятом звездой решении свести счеты с жизнью.

Дэвид Бекхэм и Ребекка Лус

В 2004 году личная ассистентка Дэвида Бекхэма Ребека Лус заявила, что у нее были интимные отношения с футболистом, и даже назвала себя его «второй женой». В итоге спортсмену пришлось делать публичное заявление, в котором он отметил, что главное для него — его семья, однако факт измены он не отрицал.

Простая истина заключается в том, что я очень счастлив в браке. У меня замечательная жена и двое совершенно особенных детей. И никакая третья сторона не может изменить эти факты,

— сказал он.

Ребекка Лус

И хотя это вызвало некоторое напряжение в его отношениях с женой Викторией Бекхэм, их брак не развалился (хотя тогда Виктория была близка к тому, чтобы подать на развод с неверным мужем) и сейчас является одним из самых образцово-показательных среди звезд. Недавно супруги, которые сейчас воспитывают четырех детей, отметили 21-ю годовщину свадьбы.

Да, у нас на пути встречались преграды. Но мы прошли через все это и вышли из всего еще более счастливыми и сильными,

— говорила Виктория.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Элизабет Тейлор и Эдди Фишер

Одним из самых громких скандалов 1950-х годов стал роман Элизабет Тейлор и Эдди Фишера. Певец, который был женат на Дебби Рейнольдс, пришел на помощь актрисе, когда скончался ее третий супруг и его друг Майк Тодд. Оказывая Элизабет поддержку и утешая ее после тяжелой утраты, он вскоре влюбился в голливудскую звезду и, оформив развод с женой, затем сочетался с ней браком. Через пять лет судьба сыграла с Эдди злую шутку — как сейчас сказали бы, сработала карма: от певца актриса ушла к своему партнеру по фильму «Клеопатра» Ричарду Бертону, за которого впоследствии вышла замуж.

Элизабет Тейлор и Эдди ФишерБрэд Питт и Анджелина Джоли

Роман этой звездной пары начался, когда Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон. Снимаясь вместе с Анджелиной Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит», актер не смог устоять перед ее чарами и, бросив Энистон, женился на своей коллеге по съемочной площадке. Отношения Питта и Джоли продлились десять лет. За годы, проведенные вместе, у них родилось трое детей, еще троих они усыновили. Развод пары был не менее громким, нежели начало их романа, и сопровождался скандалами и передрягами. Сейчас бывшие супруги вроде бы смогли наладить отношения и договорились о совместной опеке над детьми.

Брэд Питт и Анджелина ДжолиЭнистон, которая, конечно, тяжело переживала происходящее, Питта простила и сейчас с ним дружит. Поклонники, правда, мечтают, чтобы они вновь сошлись, и во всем видят намек на их воссоединение.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли

До своего романа с Брэдом Питтом Анджелина Джоли была вовлечена в любовный треугольник с актером Билли Бобом Торнтоном (за которого она впоследствии вышла замуж) и звездой сериала «Большая маленькая ложь» Лорой Дерн.

Лора Дерн и Билли Боб Торнтон

В 1997 году Дерн и Торнтон стали встречаться, а через два года они объявили о помолвке. Однако свадьбу сыграть они не успели — возлюбленную актер бросил внезапно и без каких-либо объяснений, а все из-за Джоли, в которую он влюбился. В 2000 году Лора Дерн рассказала в одном из интервью, что Торнтон ушел от нее по-тихому, когда она была на работе.

Я ушла из дома на съемки фильма. И пока меня не было, мой парень женился, и я больше никогда о нем не слышала. Это как внезапная смерть. Потому что не было никакого завершения или ясности,

— отметила актриса.

Брак Джоли и Торнтона продлился три года.

Анджелина Джоли и Билли Боб ТорнтонПринц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принц Чарльз и принцесса Диана, поженившиеся в 1981 году, были вместе уже пять лет, когда сын королевы Елизаветы II стал тайно встречаться со своей бывшей девушкой Камиллой, которая тогда тоже состояла в браке.

В 1992 году принцесса Диана рассказывала, что столкнулась с любовницей мужа на вечеринке в 1989 году и сказала ей, что в курсе ее отношений с Чарльзом.

Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и просто хочу, чтобы ты это знала. А она ответила мне: «У тебя есть все, чего ты когда-либо хотела. Все мужчины в мире влюбляются в тебя, у тебя двое прекрасных детей. Чего ты еще хочешь?». Тогда я сказала ей: «Мне нужен мой муж»,

— говорила Диана.

Принц Чарльз и принцесса Диана

В 1994 году принц Чарльз дал сенсационное интервью для документального фильма, в котором подтвердил слухи о его романе с Камиллой.

В 1996 году принц Чарльз и принцесса Диана официально оформили развод, хотя не жили вместе к тому времени уже четыре года. В 2005 году сын королевы Елизаветы II женился на Камилле Паркер-Боулз, с которой он счастлив в браке и по сей день.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт

Игрок в поло и английский офицер Джеймс Хьюитт познакомился с принцессой Дианой в 1986 году на одной из вечеринок. Тогда он ей, судя по всему, и предложил помочь побороть ее боязнь лошадей. Его уроки верховой езды вскоре привели к роману пары. О том, что у нее были отношения с Хьюиттом, принцесса Диана призналась в интервью в 1995 году.

Да, я обожала его. Да, я была влюблена в него,

— говорила она.

Джеймс Хьюитт и принцесса Диана

Хьюитт рассказал о своих отношениях с принцессой, продлившихся пять лет, писательнице Анне Пастернак. На основе его рассказа она написала книгу «Любовь принцессы».

Ходили слухи, что Джеймс Хьюитт на самом деле является отцом младшего сына Дианы и Чарльза, принца Гарри, так как все обращали внимание на их внешнее сходство. Однако сам Джеймс отвечал, что это невозможно, так как младший сын его возлюбленной появился на свет в 1984 году.

Мне никогда не нравились эти сравнения. И хотя я был с Дианой в течение долгого времени, я должен заявить раз и навсегда, что не являюсь отцом Гарри. Когда я познакомился с Дианой, ему было уже около двух лет,

— заявлял он.

Пара рассталась, когда Хьюитта отправили на войну в Персидском заливе, а официально их роман завершился после того, как о нем написали в СМИ.

Джеймс Хьюитт

Хью Грант и Дивайн Браун

В 1995 году британский актер Хью Грант был арестован за мелкое правонарушение — его поймали за занятием сексом в автомобиле с проституткой Дивайн Браун в Лос-Анджелесе. Пикантность ситуации заключается в том, что Грант тогда встречался с Элизабет Херли. Через несколько дней после инцидента актер появился в вечернем шоу, где заявил, что поступил очень плохо. Публичное признание спасло его карьеру, а общественность его простила. Простила его и возлюбленная — после этого Херли и Грант пробыли вместе еще пять лет, но затем все же расстались.

Элизабет Херли и Хью Грант

Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

С актрисой Авой Гарднер знаменитый джазовый певец Фрэнк Синатра начал встречаться, когда еще был женат на своей супруге Нэнси, с которой он воспитывал троих детей. Роман с Гарднер привел к тому, что Синатра бросил жену и в 1951 году связал себя узами брака с любовницей. Но и после этого он не остепенился и продолжал крутить романы на стороне. Таким образом, Фрэнк и Ава прожили в браке шесть лет и развелись в 1957 году. После этого Синатра женился еще два раза. Одной из его жен была известная актриса и возлюбленная Вуди Аллена Миа Фэрроу.

Фрэнк Синатра и Ава Гарднер

Джуд Лоу и Дейзи Райт

В 2005 году британский актер Джуд Лоу признался, что изменял своей невесте Сиенне Миллер с няней своих детей Дейзи Райт. Он принес публичные извинения возлюбленной и сказал, что ему стыдно за содеянное.

Мне очень стыдно и грустно, что я причинил Сиенне боль,

— сказал он.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Райт затем дала откровенное интервью об интимной связи с актером и отзывалась о нем как о «превосходном любовнике».

Измена Лоу послужила причиной их с Миллер разрыва.

Любопытно, что через несколько лет актриса была сфотографирована топлес во время поцелуя с женатым актером Бальтазаром Гетти, который вместе с супругой воспитывал четверых детей.

Кэри Грант и Софи Лорен

Известный голливудский сердцеед и итальянская актриса впервые вместе снялись в кино в 1958 году — это был фильм «Плавучий дом». Оригинальный сценарий для фильма написала жена Гранта, актриса Бетси Дрэйк, которая изначально должна была сниматься вместе с мужем. Однако, после того как Грант, которому на тот момент было 54 года, стал встречаться с 23-летней Лорен, он попросил написать новый сценарий, чтобы исключить из фильма жену и заменить ее на Лорен.

Кэри Гранта Софи Лорен в итоге бросила, чтобы выйти замуж за Карло Понти. В 2014 году она призналась в романе с актером и назвала его «незавершенным».

Кэри Грант и Софи Лорен

Арнольд Шварценеггер, Бриджит Нильсен и Милдред Баена

В 2011 году в своих мемуарах датская актриса Бриджит Нильсен призналась, что у нее был роман с известным голливудским актером Арнольдом Шварценеггером, когда он был женат на Марии Шрайвер. Позже Шварценеггер подтвердил, что у него действительно были отношения с Нильсен, с которой он познакомился на съемках фильма «Рыжая Соня». Но это был далеко не единственный роман актера на стороне. У него также была интимная связь с домработницей Милдред Баеной, которая родила от него сына Джозефа. Многочисленные измены Арни привели к тому, что его брак с Марией распался — она так и не смогла простить мужу его предательство. О разрыве Шварценеггера и Шрайвер стало известно в 2011 году, вскоре после того как они отметили 25-ю годовщину свадьбы.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер

Джесси Джеймс и Мишель Макги

Через несколько лет после того как Сандра Баллок вышла замуж за производителя мотоциклов Джесси Джеймса, несколько женщин заявили, что у них были романы с супругом актрисы, когда Баллок уже была его женой. Так, танцовщица Мишель Макги рассказала, что занималась сексом с Джесси на диване в его офисе. После появления слухов о своей неверности Джеймс публично признался в том, что изменял жене, и попросил прощения. Через месяц после этого Сандра подала на развод, а затем усыновила мальчика как мать-одиночка. Через пять лет Баллок удочерила и девочку.

Джесси Джеймс и Сандра Баллок

Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

В июле 2012 года стало известно, что Кристен Стюарт изменила своему бойфренду Роберту Паттинсону с женатым режиссером Рупертом Сандерсом, который старше ее на 19 лет. Актриса публично извинилась перед возлюбленным, и он ее простил. Однако спустя несколько месяцев они все же расстались.

Кристен Стюарт и Руперт СандерсВоссоединения пары, к большому сожалению их поклонников, не состоялось. Сейчас Стюарт встречается со сценаристкой Дилан Мейер, а Паттинсон помолвлен с моделью Сьюки Уотерхаус.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

По материалам: www.spletnik.ru