Дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж

Димитрий Матевосов и Дина Немцова

18-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего 20-летнего возлюбленного Димитрия Матевосова. Свадебными снимками поделилась 48-летняя мама невесты Екатерина Одинцова.

Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь!

— написала она.

О помолвке пары стало известно в начале июля. Тогда Немцова поделилась в инстаграме снимком помолвочного кольца и написала, что готова принимать поздравления.

Браком пара сочеталась в Барвихинском ЗАГСе. В Барвихе они, судя по всему, и будут отмечать торжество. Другие подробности радостного события появятся чуть позже.

Известно, что Димитрий — бывший одноклассник Дины. Сейчас он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ. До свадьбы влюбленные встречались три года.

Как признавалась Дина, поклонники советовали ей повременить со свадьбой, так как считали, что она еще слишком молода для столь ответственного шага. Однако она ответила, что с этим мнением не согласна.

«Нагуляться» — это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет «пожить для себя»: мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу «ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным». Мы собираемся вместе создавать значимые вещи и жить полной жизнью,

— объяснила она.⠀

По материалам: www.spletnik.ru