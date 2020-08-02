Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Наталья Подольская

Вчера Telegram-канал «Только никому» поделился новостью о том, что 38-летняя Наталья Подольская и ее 52-летний муж Владимир Пресняков скоро во второй раз станут родителями. Этим известием с соцсетью поделилась сотрудница одной из подмосковных аптек, которая утверждала, что видела певицу с уже довольно большим животом.

Сами супруги пока хранят молчание. Однако поклонники пары уверены: скоро в звездной семье действительно случится пополнение. Они обратили внимание на то, что в последнее время звезда скрывает живот на снимках и предпочитает одежду свободного кроя. По мнению фанатов Подольской, сейчас она находится примерно на пятом месяце беременности.

В этом году Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметили 10 лет со дня своей свадьбы. Супруги воспитывают пятилетнего сына Артемия — он появился на свет в пятилетнюю годовщину свадьбы своих родителей.

Наталья и Владимир не раз говорили о том, что хотели бы завести еще одного ребенка. Первенец дался паре непросто — Подольская рассказывала, что они с Пресняковым много лет безуспешно пытались стать родителями.

Я не буду детально рассказывать, через что нам пришлось пройти. Но, признаюсь, слез было пролито ох как много,

— говорила она.

Надо сказать, что во второй беременности Подольскую уже подозревали пару лет назад, однако тогда звезда эти слухи сама опровергла, добавив при этом, что они с супругом были бы рады пополнению в семье.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Артемием

По материалам: www.spletnik.ru