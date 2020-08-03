Алла Пугачева показала, как с детьми Лизой и Гарри ждет Максима Галкина с работы: видео

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри

44-летний Максим Галкин порадовал подписчиков новым семейным роликом с участием главных любимцев его интернет-аудитории, шестилетних двойняшек Лизы и Гарри. На этот раз в роли оператора видео выступила супруга юмориста, 71-летняя Алла Пугачева. Примадонна решила запечатлеть, как дети ждут звездного папу с работы.

Измаявшиеся ожиданием малыши улеглись прямо на парадной лестнице, чтобы не пропустить приход отца. Алла поинтересовалась у детей, что же они будут делать, если папа все же не приедет, на что сразу же получила остроумный ответ от Гарри.

Гарри и Лиза ГалкиныЕсли папа не приедет, у меня будет нервный срыв,

— с театральным придыханием заявил мальчик.

В какой-то момент дети наконец дождались возвращения звездного папы с очередных съемок. Увидев лежащих на лестнице детей, удивленный Максим поинтересовался, что происходит, — в ответ Лиза и Гарри лишь разразились звонким хохотом.

Вчера Максим Галкин также продемонстрировал в сторис их семейный урожай огурцов. Вместе с сыном Гарри они отправились с утра в теплицу за порцией витаминов.

Гарри Галкин

Но если звездный отец с сыном вовсю занимаются садоводством, то у Аллы и Лизы совсем другие интересы.

Например, на днях Примадонна показала, какие босоножки дочь сама сделала себе из бумаги. На видео она в шутку обратилась к обувному бренду «Эконика», лицом которого является, намекнув на то, что у него подрастают конкуренты.

По материалам: www.spletnik.ru