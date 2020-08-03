Хайди Клум поделилась редким свадебным снимком и поздравила мужа с годовщиной: «Влюбляюсь в тебя каждый день»

Хайди Клум и Том Каулитц

О свадьбе 47-летней Хайди Клум и 30-летнего Тома Каулитца известно не много: они тайно поженились в феврале прошлого года, не привлекая к этому событию широкое внимание. А свадьбу устроили спустя несколько месяцев — в августе собрали лишь самых близких друзей и родных на яхте Christina O у берегов Италии. А через год, по случаю первой годовщины, немецкая супермодель решила поделиться в сети кадром, сделанным в том летний день.Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня мы празднуем день нашей любви. День свадьбы, несомненно, один из самых прекрасных дней. В любви тонут и растворяются все противоречия жизни,— подписала она снимок у себя в инстаграме.

Хайди Клум и Том Каулитц

На фото счастливые молодожены, одетые с ног до головы в белое, стоят на палубе, украшенной гирляндами цветов.

Гитарист группы Tokio Hotel, напомним, стал третьим мужем модели. О романе пары стало известно весной 2018 года — тогда влюбленные были замечены папарацци на Каннском кинофестивале. Отношения знаменитостей развивались быстро, и уже весной следующего года Клум объявила в соцсети о помолвке с Каулитцем.

По материалам: www.spletnik.ru