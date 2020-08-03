Отец Бритни Спирс о фанатской кампании по спасению певицы: «Сторонники теории заговора ничего не знают»

Бритни Спирс/ Джеймс Спирс

Поклонники 38-летней Бритни Спирс всерьез обеспокоены тем, что в течение 12 лет она находится под опекой своего 68-летнего отца Джеймса, без согласия которого не может принимать многие личные решения. Фанаты поп-звезды развернули в сети кампанию «Свободу Бритни» (FreeBritney), так как уверены, что певица давно готова вернуть полную самостоятельность. И хоть сама она молчит об этом, некоторые ее родственники намекают, что догадки фанатов верны. Ну а после публикации якобы письма Бритни, которым от ее имени поделился в TikTok фотограф Эндрю Галлери, поклонники звезды еще больше уверились в том, что ее обманули и подставили, чтобы Джеймс Спирс стал опекуном, распоряжающимся всеми ее деньгами. На днях он дал редкое интервью изданию The Post, в котором прокомментировал догадки поклонников своей дочери.

Бритни Спирс

Джеймс обвинил сторонников движения «Свободу Бритни» в создании конспирологической теории.Все эти сторонники теории заговора ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение о том, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается,— заявил он журналистам.

Поклонники Бритни Спирс

Джеймс Спирс прокомментировал подозрения фанатов в том, что он не спешит расставаться с ролью опекуна из-за финансовой заинтересованности.Ежегодно я должен отчитываться перед судом о каждом потраченном центе. Как, черт возьми, я могу что-то украсть? Я люблю свою дочь. Люблю всех своих детей,— добавил он.

Бритни Спирс с отцом Джеймсом

По материалам: www.spletnik.ru