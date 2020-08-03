СМИ: расчлененный женой рэпер Энди Картрайт собирался уйти от нее к любовнице

Энди Картрайт с женой Мариной Кохал

Следователи Санкт-Петербурга продолжают разбираться в обстоятельствах смерти российского рэпера и участника Versus Battle, 30-летнего Энди Картрайта, расчлененное тело которого в конце июля было найдено в холодильнике его квартиры. 36-летняя супруга рэпера Марина Кохал, которая сейчас проходит подозреваемой в деле о его убийстве, продолжает отрицать свою вину в смерти мужа: она утверждает, что Александр Юшко (настоящее имя рэпера, — Прим. ред.) умер от передозировки наркотиков, а она решила избавиться от его тела, чтобы скрыть «бесславную смерть» музыканта.

Энди Картрайт

Сегодня же в этом страшном деле появились новые подробности. По сообщению телеграм-канала Life Shot, который ссылается на слова источника, близкого к следствию, у Картрайта была любовница, — к такой версии следователи пришли после изучения переписок в телефоне Марины Кохал. Из сообщений в телефоне Марины, которые изначально были удалены, а потом восстановлены специалистами, следует, что она угрожала возлюбленной своего мужа расправой, а также предупреждала мужа, что в случае развода сделает все, чтобы он больше не виделся с их маленьким сыном.

Марина Кохал

В телефоне Кохал также якобы были найдены фото болотистой местности, куда она предположительно планировала вывести останки мужа. Сейчас следствие активно проверяет версию и в скором времени планирует вызвать на допрос любовницу рэпера.

Отметим, что Марина Кохал вела на YouTube-канале видеоблог об отношениях мужчин и женщин. В своих выпусках жена рэпера позиционировала себя экспертом в романтических отношениях и давала советы другим женщинам по борьбе с изменами. Так, один из ее влогов, опубликованный еще в ноябре 2019 года, назывался «Когда знаешь любовницу мужа в лицо».

Напомним, о смерти рэпера Энди Картрайта стало известно в конце июля. О кончине мужа Марина Кохал сообщила полиции через четыре дня после его смерти. Женщина заявила, что музыкант умер от передозировки наркотиков, а она решила расчленить его тело, чтобы скрыть истинную причину смерти супруга и «сохранить о нем добрую память». Мать Кохал была в курсе произошедшего и помогала ей избавиться от признаков разложения останков Энди, — вместе они засыпали части его тела солью и жгли благовония.

Энди Картрайт

На данный момент причина смерти Картрайта остается невыясненной, — его тело отправлено на экспертизу. Адвокат подозреваемой Ирина Скуруту уточняет, что ее подзащитная не представляет, как жить дальше после смерти супруга. При этом Ирина уверена, что это дело в скором времени завершится, потому что у следствия просто нет других версий трагедии.

Сейчас три варианта развития событий. Если подтвердится, что смерть ненасильственная, уголовное дело прекратят. Есть вариант, что причину смерти не установят, следствию тогда нужны будут какие-то доказательства, но их нет. Третий вариант — эксперты скажут, что смерть насильственная,

— рассказала она в интервью «КП».

По материалам: www.spletnik.ru