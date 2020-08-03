Суд пересмотрел приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Павел Мамаев и Александр Кокорин

Еще в сентябре прошлого года скандально прославившиеся из-за серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию общего режима в Белгородской области, где отбывали свое наказание. В мае этого года кассационный суд отправил дело футболистов на пересмотр — изменить приговор спортсменам было решено ввиду «существенных нарушений закона» в ходе следствия.

Сегодня стало известно, что Мосгорсуд заменил приговор 32-летнему Мамаеву, а также младшему брату Александра Кокорина, Кириллу, и их общему другу Александру Протасовицкому, — они оба тоже участвовали в драках. Суд оправдал Мамаева по статье о хулиганстве и снизил срок наказания футболисту до одного года исправительных работ. За Мамаевыми и двумя другими оправданными также было признано право на реабилитацию.

Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право,

— пояснил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

При этом приговор Кокорина на этом заседании был оставлен без изменений. Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту и оставил без изменений срок его наказания в виде 1,5 года лишения свободы (от него спортсмен освобожден в виду его фактического отбытия). Адвокаты Кокорина и Мамаева намеренены обжаловать вынесенное решение Мосгорсуда.

Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу — мы будем обжаловать нынешнее решение,

— уточнила адвокат Александра Кокорина в беседе с ТАСС.

Адвокат Павла Мамаева также объяснил, почему собирается обжаловать приговор, — теперь они с его подзащитным намерены добиться наказания в виде штрафа.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны после двух крупных драк в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, футболисты заглянули в столичное кафе, где избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Позже выяснилось, что по дороге к кафе Мамаев и Кокорин развязали еще одну драку — жестоко избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который в тот момент ждал ее в автомобиле возле входа в гостиницу «Пекин».

Несколько месяцев Павел Мамаев и Александр Кокорин под арестом, а позже были приговорены к реальным срокам: Кокорину дали полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев. Спустя четыре месяца после этого спортсмены были досрочно освобождены.

Павел Мамаев

После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и последние полгода выступает за ФК «Ростов». Кокорин же сначала стал игроком «Зенита», а в феврале этого года перешел в ФК «Сочи» на правах аренды. Вчера стало известно, что футболист подписал контракт с московским «Спартаком». В прессе сразу же стали обсуждать будущую зарплату футболиста: по слухам, Кокорин будет получать около трех миллионов евро в год.

По этому поводу уже успел высказаться советский и российский футболист Александр Мостовой, который считается одним из лучших игроков за историю сборной России. 51-летний Александр назвал такую зарплату «космической» и заявил, что Кокорин не заслуживает таких огромных денег.

Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ (РПЛ — Российская Премьер-Лига. — Прим. ред.) мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты,

— выразил свое мнение Мостовой.

Поговаривают, что Александр Кокорин подписал со Спартаком» по схеме «3+1». Это значит, что футболист не только будет зарабатывать три миллиона евро в год, но и получит 2,5 миллиона евро подъемных.

Александр Кокорин

По материалам: www.spletnik.ru