Брайан Остин Грин рассказал, как узнал об измене Меган Фокс

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

После расставания 34-летней Меган Фокс и 47-летнего Брайана Остина Грина таблоиды только и успевают строчить новости о них. Каждый из актеров начал новую главу в личной жизни: у Фокс роман с 30-летним Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly, а спутницы Грина сменяют одна другую. В подкасте Дакса Холта и Адама Глина Брайан Остин ответил на осуждающие комментарии о своем непостоянстве, а также рассказал об изменившихся отношениях с Меган.

Актер ответил на вопрос о том, как узнал, что в жизни его жены появился другой мужчина. О расставании супругов после 10 лет брака стало известно одновременно с появлением в прессе слухов о начавшемся романе Фокс и Бэйкера.

Меган Фокс и Брайан Остин ГринЯ выяснил это (что Меган и Колсон встречаются. — Прим.ред.) по-своему. А других подробностей вы от меня не узнаете. Скажу только, что узнал не из СМИ,— сказал актер.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс

Он признался, что не знает, как его расставание с Меган отразится на их сыновьях: семилетнем Ноа, шестилетнем Боди и трехлетнем Джорни.Не стоит тешить себя иллюзиями, что на детей расставание не повлияет. Как оно повлияет на них, будет зависеть от нас… В семье все по-прежнему любят и уважают друг друга, просто все иначе… Мы учимся в процессе. Самое главное для нас — общаться как можно больше. Сейчас, по-моему, все идет хорошо… Я желаю Меган всего самого лучшего. Хочу, чтобы она была счастлива,— добавил Грин.

Брайан Остин признался, что после расставания с женой заново открыл для себя инстаграм, где стал знакомиться с женщинами — Кортни Стодден и Тину Луис нашел именно там.Я встретил обеих в инстаграме. Пока не стал одинок, понятия не имел, что инстаграм — большой сайт знакомств. Прежде публиковал фото скамеек, деревьев, океана и своих играющих детей: был семейным человеком,— сказал он.

Тина Луис

Кортни Стодден

По материалам: www.spletnik.ru