Инсайдер о воссоединении Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона: «Она надеется, что он изменился»

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян дала еще один шанс своему бывшему возлюбленному Тристану Топмпсону. По словам инсайдера, 36-летняя телезвезда и 29-летний баскетболист, которые вместе воспитывают двухлетнюю дочь Тру, возобновили свои отношения в июне, и Хлое сейчас очень счастлива.

Ей нравится, что он рядом. У него прекрасные отношения с Тру, и он замечательно ведет с себя с Хлое. Они очень много времени проводят вместе, и Хлое вне себя от счастья,

— поделился источник.

Сейчас из-за продолжающейся пандемии коронавируса пара вместе живет в Лос-Анджелесе, однако, как только возобновится баскетбольный сезон, Томпсон будет вынужден улететь в Кливленд, где он выступает за команду «Кливленд Кавальерс», и тогда отношениям пары предстоит серьезная проверка.

Путешествия Тристана всегда вызывали у нее беспокойство. Именно из-за этого их с Хлое отношения испортились. Она надеется, что Тристан изменился, и теперь они смогут продолжать жить вместе как семья,

— добавил инсайдер.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру

Напомним, что Хлое и Тристан расстались в прошлом году, после того как стало известно, что спортсмен изменил возлюбленной с подругой семьи, Джордин Вудс. Впрочем, это был не первый случай неверности Томпсона, о котором стало известно публике. Большой скандал разгорелся, когда Хлое была беременна. Тогда в сеть попали видео, на которых баскетболист целовался с двумя девушками. Ну а затем выяснилось, что на протяжении всей беременности своей возлюбленной он неоднократно ей изменял. В результате этих скандальных историй у Хлое даже начались преждевременные схватки. К счастью, роды прошли благополучно.

Тем не менее тогда Хлое Тристана все же простила, несмотря на неодобрение своих близких, и вместе с ним продолжила растить дочь. Однако вскоре история повторилась, но и это не поставило точку в отношениях пары. Спустя несколько месяцев после очередной измены Томпсона телезвезда вновь забыла обиду и стала с ним общаться. Ну а затем и вовсе решила попробовать все начать сначала.

По материалам: www.spletnik.ru