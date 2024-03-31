О том, что воскресной ночью оккупанты вновь осуществили комбинированный удар по южным регионам Украины, в очередной раз «прощупав» системы ПВО сначала атакой БПЛА, а потом — «подтянув» ракеты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в период дронового удара, наблюдаемого в зоне ответственности Сил Обороны Юга, фиксировались полеты вражеских ракет, направленных на территорию Херсонской области, в частности, баллистических «Искандеров-М». Кроме того, армия Путина запускала бортов тактической авиации, зависшей над Черным морем, управляемые ракеты Х-59, практически сразу после «отработки» атаки дронов-камикадзе.

Суммарно, силами и средствами нашей ПВО было ликвидировано 8 «Гераней-2/Шахедов», но части одного из дронов-камикадзе свалились на энергообъект на Одесчине, спровоцировав пожар — предприятие было выведено из строя, и без электричества осталось около 170 000 потребителей. К счастью, люди не пострадали.

Также, еще 2 российско-иранских ударных беспилотника угодили в агропредприятие на территории Херсонщины — здесь тоже нет пострадавших, поскольку объект был законсервирован.

Спикер ОК «Юг» добавила, что ракетами захватчики попытались поразить определенные объекты, но, в основном, попали по открытой местности.

Гуменюк акцентировала:

Сам факт того, что враг комбинирует атаки дроновые, баллистические, а также применяет ракеты авиационного базирования, говорит о попытках истощить системы ПВО, и одержать любые победы комбинированным способом.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, почему ночная атака «Шахедами» 30 марта указывает на подготовку РФ новых ракетных ударов.